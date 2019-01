Video: Diego Lainez es recibido como héroe en su presentación con el Real Betis

El delantero mexicano asegura que tomó su mejor decisión, tras decidirse por el club español

El extremo mexicano Diego Lainez dijo durante su presentación como jugador del Real Betis que la mejor decisión que pudo tomar fue fichar con el equipo español.

“Primero que nada agradecer al América por mi formación, permitirme emigrar a Europa. Estoy muy contento de llegar al Betis, ahora me toca responder con humildad y buen futbol.

Contando los días para verte con nuestra camiseta en el césped, @DiegoLainez10 🤗🌟🔝 pic.twitter.com/04Xa097Bks — Real Betis Balompié (@RealBetis) January 15, 2019

“Estoy seguro que es la mejor decisión que he tomado(…) Yo realmente quería venir para acá, es un gran club. También es importante que Andrés (Guardado) esté acá, me ha ayudado mucho estos días”, dijo Diego Lainez, de 18 años.

Lainez optó por la opción del Betis en lugar del Ajax de Holanda, la cual era mejor para él, según han considerado varias personas como el entrenador Ricardo La Volpe, quien lo debutó en las Águilas.

¿Estás ya en el Benito Villamarín para presenciar en directo la presentación de @DiegoLainez10? 🏟🆕💚 ¡Envía tu foto desde el Estadio con el hashtag #Lainez2024 y entra en el sorteo de 3 camisetas del futbolista mexicano! 📸👌¡Él las entregará a los premiados! 💃 pic.twitter.com/kSZO4zhK7N — Real Betis Balompié (@RealBetis) January 15, 2019

“La Volpe es un gran entrenador, respeto su opinión, pero creo que tomé la decisión correcta al venir al Betis”, indicó.

Lainez indicó que pese a que lleva dos entrenamientos se siente en nivel para jugar, pero que respetará las decisiones del entrenador Quique Setién.

“Me siento bien, me siento en buen nivel, sin embargo la decisión final es del entrenador. El cuerpo técnico evalúa y decide”, declaró.

“Hemos trabajado más táctico y cosas de balón. En su momento me dirá en dónde quiere que juegue (…) Me defino como un jugador desequilibrante en el último tercio, me siento bien por derecha y centro, pero también puedo jugar por izquierda, no lo desconozco”.

También agregó que el futbol de España le ayudará a su forma de jugar.

“Se trabaja y se hacen las cosas diferentes, pero como han pasado los entrenamientos me he ido adaptando mejor. Yo creo que me ayuda el tipo del futbol que se hace en Europa, y en especial en España. Estamos felices de cómo se maneja el futbol en el Real Betis”, declaró.

Después de la conferencia de prensa, Lainez ya vestido con el uniforme de su nuevo equipo se presentó en el Estadio Benito Villamarín.