Ganó la lotería, compró una mansión y un rancho y ahora los quiere vender pues está aburrido de ser millonario

Rick Knudsen obtuvo uno de los premios históricos del Mega Millions. Parte del dinero lo invirtió en la compra de una lujosa propiedad que es el sueño de muchos y que hoy ya no desea

Un hombre llamado Rick Knudsen ganó en 2014 uno de los premios históricos repartidos por la lotería del Mega Millions, al obtener $180 millones de dólares.

En esa ocasión, el afortunado ganador indicó que se decidió a comprar un billete de lotería porque “atravesaba por una racha de buena suerte”; incluso explicó que la semana previa al sorteo compró 7 boletos pues tenía el presentimiento que le tocaría ganarse el premio.

Rick, originario de California y quien en ese entonces tenía 57 años, renunció a su trabajo y con su premio decidió comprarse una lujosa mansión de $5.5 millones, así como un rancho de búfalos y otras 341 hectáreas de tierra adyacentes a esta propiedad, que se localiza muy cerca de la ciudad de Oak Glen.

La finca comprada por este hombre también incluía algunos establecimientos comerciales, por lo que aprovechó para abrir un restaurante de carnes y además, ofrecía salones para eventos.

Casi 5 años después de que la vida le cambió radicalmente, Knudsen ha puesto en venta su mansión pues simplemente ya no la quiere, pues está aburrido de ella. “Es muy bonita, pero estoy listo para venderla porque me he aburrido. Quiero empezar otro proyecto nuevo en un lugar diferente”, indicó.

Cabe resaltar que la mansión se sitúa en Eagle Crest, a unos 2,700 metros de altura y posee vistas espectaculares que van desde Little San Gorgonio hasta Mount San Jacinto, así como de las montañas de San Gabriel, Salton Sea y Catalina.

El interior de la lujosa casa está diseñado con un estilo rústico. Tiene un ascensor que recorre los tres pisos de la propiedad; cuenta también con una sala de cine para 17 personas, sala de juegos, varias chimeneas, salas, gimnasio equipado, 8 baños, 5 grandes habitaciones, jacuzzi, sauna, garage techado para 6 autos y los terrenos alrededor de la casa cuentan con jardines, asadores, comedores, terrazas, sistema hidráulico y solar propio para el almacenamiento.

“Estoy listo para ponerla en venta porque estoy aburrido. Después de haber terminado este proyecto creo que es mejor que nos mudemos para empezar otro”, concluyó este hombre al que al parecer, la dicha de la fortuna le ha durado muy poco.