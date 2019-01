Empleados federales del aeropuerto LAX piden sus cheques de pago

Advierten sobre los riesgos a la seguridad aérea por cierre de gobierno

Víctor Payes trabaja como agente con la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en el Aropuerto Iternacional de Los Ángeles LAX y es uno de miles de empleados que esta siendo afectado por el cierre del gobierno de Estados Unidos.

“Este fin de semana que pasó no llegó el cheque que esperábamos y muchos de nosotros vivimos de cheque a cheque”, dijo Payes. “Siento que si se llega el fin de mes y no recibimos nuestro pago,no vamos a tener para pagar la renta en febrero”.

Agregró que como padre soltero de dos hijas le preocupa mucho saber cómo enfrentará sus gastos. Para él, igual que muchos otros empleados, es difícil tener ahorros ya que, dice, sus ingresos no son para nada exuberantes. De acuerdo con diferentes reportes, un agente de TSA gana en promedio $39,000 dólares al año.

Una situación similar enfrenta Rosa Guzmán, otra agente de TSA. La madre de dos señala que es muy difícil mantener a su familia en esta situación.

“Tengo que darles de comer, tengo que pagar la niñera y esta duro aquí. Tengo muchos bills y todos andamos sufriendo”, dijo Guzmán. “Y ahora en mis días libres ya no puedo manejar tanto para no gastar el gas. Llevaba a mis niños a las tiendas, íbamos al parque o a visitar familias y ahora no lo puedo hacer”.

Agregó que tiene algunos ahorros pero los planeaba guardar para una emergencia más grave que necesiten sus hijos. Ella ha estado sufriendo el cierre del gobierno desde diciembre.

“No les pude comprar nada [a mis hijos] para Navidad porque ya sabía que esto del cierre de gobierno iba a pasar“, dijo la residente de Baldwin Hills.

A medida que el cierre parcial del gobierno entra en su cuarta semana, 420,000 empleados federales en todo el país, incluyendo agentes de la TSA, siguen trabajando sin remuneración, mientras que 380,000 están excluidos de sus puestos de trabajo.

En un esfuerzo por lograr que el presidente Trump levante este cierre de gobierno, Payes y Guzmán se unieron a su sindicato AFGE Local 1260, AFL-CIO, el miércoles por la tarde frente a la entrada de la terminal aérea Tom Bradley en LAX para dar sus testimonios.

Problemas de seguridad

Payes dijo que él realiza su trabajo con el profesionalismo que requiere porque sabe que la seguridad de los aeropuertos es vital. Sin embargo, teme que algunos de sus compañeros al no ver su próximo pago salarial comiencen a renunciar a sus empleos.

“Si no llega nuestro pago al fin de mes, entonces ahí si va a haber un problema. Van a haber algunos que van a decir ‘voy a dejar este trabajo pero me voy a ir a otro porque no podemos estar aquí si no podemos recibir un pago’”, dijo Payes.

Hasta el momento no se ha visto reducción de empleados en LAX.

Bobby Orozco, presidente del sindicato AFGE Local 1260, AFL-CIO, dijo que este cierre de gobierno ya no se trata de 1,500 millones de dólares o 5,700 millones de dólares, pedido del Trump para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

“No se trata de quién puede aguantar más o quién esta ganando políticamente. Se trata de los 45,000 agentes de la TSA y sus familias. Se trata acerca de los 800 mil empleados federales y sus familias”, dijo Orozco. “Al paso del tiempo las víctimas reales son los empleados de la TSA y otras agencias federales.”

Añadió que los empleados federales continúan trabajando profesionalmente y tienen que aguantarse la vergüenza de que por primera vez dependerán de donaciones de alimentos, bancos de comida y estampillas de comida para sustentar a sus familias.

“Este cierre de gobierno ha causado a nuestros agentes altos niveles de ansiedad en un trabajo que ya es estresante y ahora se preocupan cómo van a pagar su renta, facturas y cuidado de sus hijos”, dijo Orozco. “Estos agentes se dedican a esta misión para cuidar a las personas todos los días y estas son las gracias que reciben por el ‘supuesto’ empleador más seguro del país, el gobierno de Estados Unidos”.

El concejal de Los Ángeles Marqueece Harris-Dawson dijo que mientras que la ciudad y el condado de Los Ángeles están haciendo todo lo posible para enfrentar la crisis de indigentes, lo último que necesitan es un nuevo grupo de trabajadores que enfrenten la posibilidad de vivir en las calles.

“Porque no pueden pagar su renta y no están recibiendo sus pagos de cheques y los programas de los que dependen no están siendo financiados”, dijo Harris-Dawson, quien envió un mensaje directo al presidente Trump. “Esto no es un juego y Los Ángeles no esta listo para jugar con usted”.