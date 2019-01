México: Son al menos 73 muertos y 80 lesionados tras la explosión de una toma de combustible

Los restos de 54 de los fallecidos no son identificables, dicen las autoridades. Hay 80 lesionados

CIUDAD DE MÉXICO – El Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó esta tarde que 73 personas han perdido la vida por la explosión del ducto Tuxpan-Tula, ubicado en Tlahuelilpan, Hidalgo. El número de heridos es de 80. También dijo que se iniciaron trabajos de reapertura, de zanja, y se continuó con la búsqueda de víctimas. Desde las 14:00 horas arrancaron estos trabajos. Las condiciones en la comunidad son de calma. Hemos pedido a la comunidad calma ante la introducción de maquinarias. Los trabajos se realizaron priorizando a los heridos y familias de las víctimas.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ducto es de los años 1970. “Así están. Remendados, parchados por estas perforaciones para las tomas clandestinas”. Raúl Arroyo,

El Fiscal General de la República, Gertz Manero, dijo que la ropa sintética que traían las víctimas tiene posibilidad de provocar reacciones eléctricas. Eso pudo generar la explosión. La zona estaba cargada de gases porque era un derrame de gasolina altamente explosiva, de alto octanaje.

Al menos 80 heridos, algunos serán trasladados a Texas

Unos cincuenta lesionados son atendidos en Hidalgo y 24 en otras entidades. “Hemos realizado un recorrido a lo largo de instituciones médicas donde se encuentran los afectados para ver en qué condiciones se encuentran. En compañía de Beatriz Gutiérrez Müller y de Claudia Sheinbaum, hicimos algunos recorridos para garantizar la mejor atención médica”, dijo Omar Fayad. “Hoy se cuentan con 59 carpetas de investigación para asentar los datos de las víctimas. Hay que resaltar el compromiso de los funcionarios públicos”.

“Son muchas las vertientes de atención que se han puesto a disposición de los envueltos en la tragedia. Desde el principio, las autoridades se han coordinado con hospitales, se han acondicionado espacios para atender a las víctimas y sus familias. El accionar del Gobierno ha sido constante, pero hay cosas incuantificables, como el apoyo de todo el país. Hay gratitud y esperanza. Gracias por ser el apoyo ante la tragedia. De los hospitalizados, 7 menores de 18 años, uno tiene 12 años. La salud de los heridos se ha ido agravando. Algunas víctimas serán trasladadas a Texas”, dijo el Gobernador hidalguense.

–¿Los hechos podrían ser provocados por el combate al robo de combustible? –se le preguntó al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No descartamos ninguna posibilidad. La Fiscalía hará investigación con independencia. Se sabrá la verdad. No nos hacen cambiar de estrategia porque no queremos relaciones de complicidad. El Gobierno no establecerá relaciones de complicidad con nadie. Se actuará con rectitud. Cero tolerancia a la corrupción e impunidad. No vamos a ceder. Tenemos que limpiar al país. Nos los van a reclamar nuestros hijos, no habrá cuarta transformación, si damos marcha atrás. Vamos. Lograr el propósito. Estoy optimista por dos razones: Pueblo es honesto y la corrupción se ha extendido en México porque se promovió de arriba hacia abajo”, dijo.

Raúl Arroyo, Procurador de Hidalgo, dijo que hay 54 restos humanos que no son identificables “y puede tomar un tiempo considerable” identificarlos.

–¿Hay alguna persona detenida? –se le preguntó al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero.

–No hay ninguna persona detenida. Lo informaríamos. Ninguna actuación será ocultada a la población.

Los ductos no se pueden cerrar, dijo el presidente. Transportar el combustible por ducto es lo más económico. Luego los trenes, luego los buques tanques. “Hay que normalizar la situación lo más pronto. Hay que reforzar ductos. Hay que fortalecerlos. Se trabaja con tecnología para que resistan las agresiones. Esta acción es de mediano plazo, pero al corto tenemos que normalizar la situación… comprando las pipas, los carros tanques”.

Desaparecidos y nuevos fallecidos

En el centro de Tlahuelilpan, Hidalgo, la información de desaparecidos y nuevos fallecidos por la explosión en el ducto Tuxpan-Tula se concentra en el Centro Cultural Regional.

Una pantalla blanca proyecta el nombre, edad, origen y descripción de 71 desaparecidos (a las 14 horas del sábado).

Por Daniela Barragán/Sin Embargo