Abogado de Trump se sigue metiendo en problemas con una nueva salida en falso

El abogado del presidente teme que su tumba diga: “Mintió por Trump”

Tras una escabrosa semana para el abogado del presidente Rudy Giulini, en la que dijo que que las conversaciones para una Torre Trump en Rusia se llevaron a cabo hasta las elecciones de 2016, y de la cual terminó retractándose, llega una nueva salida en falso del ex alcalde de Nueva York poniendo en más aprietos a Donald Trump.

Para hacer su relación con Trump y su defensa aun más problemantica Rudy Giuliani dijo que le preocupa que su defensa del primer mandatario pueda afectar su histórico legado en la política.

“Temo que esto diga en mi lápida. ‘Rudy Giuliani: mintió por Trump”, dijo el ex alcalde a Isaac Chotiner de la revista The New Yorker . “De alguna manera, no creo que sea eso. Pero, si es así, ¿qué me importa? Estaré muerto Me imagino que puedo explicárselo a San Pedro. Él estará de mi lado”.

Giuliani, el principal abogado del presidente en asuntos relacionados con la investigación de la Trama Rusa, dirigida por Robert Mueller, continuó diciendo que “como abogado” no creía haber dicho nada falso, y dijo que tiene “un sentido de la ética tan alto como cualquiera”.

Giuliani fue atacado recientemente por sus comentarios sobre un informe de BuzzFeed la semana pasada que afirmaba que Trump había ordenado a su ex abogado, Michael Cohen , mentir al Congreso sobre un esfuerzo por construir una Torre Trump en Moscú. Aunque la historia provocó un inesperado rechazo de la oficina de Mueller, BuzzFeed dijo que respalda el informe.

El abogado de Trump empeoró las cosas cuando le dijo a The New York Times que Trump estuvo involucrado en el trato sobre la torre Trump hasta el “día” en que ganó las elecciones presidenciales de 2016.

Sin embargo el abogoda de Trump se retracto este lunes de esos comentarios y dijo que eran “hipotéticos” y que “no representaban el momento ni las circunstancias reales de ninguna de esas discusiones” que tuvo con el presidente, sin embargo el daño ya estaba hecho.

En la entrevista con The New Yorker, Giuliani también se distanció de sus comentarios anteriores y dijo que el New York Times estaba “absolutamente equivocado”.

Una vez más Giuliani sigue causando problemas cada vez que se pronuncia ante los medios de comunicación sobre su cliente, situación que se hace cada vez más preocupante para el presidente Donald Trump y su defensa legal. Habrá que esparar cuánto aguantará el primer mandatario antes de despedirlo.