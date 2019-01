Video: Patrulla Fronteriza sorprende a 118 indocumentados saltando el muro

Un nuevo video revelado por la Patrulla Fronteriza da cuenta como los agentes migratorios sorprenden a un grupo de 118 indocumentados saltando el muro fronterizo que divide a EEUU de México en el estado de Arizona.

En el video de 55 segundos se puede ver cómo migrantes suben el muro en el sector Yuma, en Arizona, con la ayuda de una escalera que se encuentra colocada del lado mexicano y al llegar a lo más alto los indocumentados se deja caer lentamente hacia el territorio estadounidense.

Una vez que el grupo ha terminado de cruzar se puede ver la imagen de un hombre cargando la escalera y alejándose del muro a la carrera.

On Monday #CBP #YumaSector Border Patrol agents apprehended a group of 110+ Central Americans who illegally scaled the wall with the assistance of a smuggler with a ladder #NationalSecurity #SouthwestBorder pic.twitter.com/T19JzI3xeC

— CBP Arizona (@CBPArizona) January 23, 2019