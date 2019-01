El pop de Álex Anwandter lleva mensaje

El cantante chileno presentará su música con temas sociales en el teatro Roxy

Hablar de temas políticos es algo que se le da con facilidad a Álex Anwandter. Nació en Chile, donde todavía se viven las secuelas de dictadura, además es gay, y desde hace poco tiempo vive en Estados Unidos –específicamente Los Angeles– donde las noticias más frecuentes abordan el tema de la migración y de cómo detener la entrada de latinoamericanos al país.

“La verdad es que no es un tema solo de Estados Unidos; es una lucha que se está dando en muchos otros lugares de Latinoamérica”, dijo el cantante de música pop. “También sucede en Chile –mi país–, en Brasil, Argentina, y son un poco las mismas discusiones, la misma lucha y opresiones, y mucho tiene que ver con una ola del conservadurismo más extremo que quiere retroceder el avance que se ha dado durante décadas”.

Muchos conocieron a este artista en la pasada entrega del Latin Grammy, cuando como parte de la ceremonia interpretó “Manifiesto”, una canción que habla sobre atreverse a ser el “maricón del pueblo”, un tema que, como todas sus composiciones, tienen que ver con vivencias propias.

“Es un llamado a que uno puede ser esa persona donde sea que vivas, atreverse a ser esa persona dentro de tu propia comunidad”, dijo Anwandter, quien usó como referencia su natal Santiago, que aunque es una ciudad grande de Chile, él la sigue considerando pequeña.

Y así como esta, todas las canciones de sus discos tienen algo personal. “Latinoamericana”, su álbum más reciente, que presentará el viernes en el teatro Roxy, no es la excepción.

“Todas mis canciones tienen que venir desde un lugar muy auténtico”, dijo. “Siento que la manera de tocar esto y de provocar empatía o reflexiones es conectarlas con emociones sinceras”.

Y es que para Anwandter no hay otra forma de expresar su arte, un proceso que comenzó cuando hace casi una década se unió a protestas de estudiantes de su país que reclamaban al gobierno educación gratuita. Entonces los jóvenes exigían que las universidades dejaran de ser privadas, una herencia de la dictadura.

“No son leyes que la gente votó, y yo apoyaba e iba a esas manifestaciones, y me encontraba a mí mismo cantando de cosas que ni me importaban, y ahí empecé a descubrir maneras de incorporar las cosas que me importaban dentro de mi trabajo”, dijo.

“Latinoamericana” sigue a dos trabajos de solista del cantante, “Rebelde”, de 2011, y “Amigas”, de 2016. En el nuevo material, sin embargo, aborda temas más globales, “por las cosas que suceden en todos lados”.

Ahora, además de alistar su concierto, prepara un viaje a Berlín, donde se reunirá con productores que podrían financiar su próximo proyecto de cine, un trabajo que realiza a la par de su música.

En 2015, su talento como realizador se dio a conocer con “Nunca vas a estar solo”, un filme que relata la historia de Daniel Zamudio, un joven que fue noticia en Chile cuando fue asesinado brutalmente por ser gay. La cinta obtuvo un Teddy Award en la categoría LGBTQ en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

“[Con el cine] aprendí a conectar el trabajo con esas cosas que trascendían mi vida personal y se conectaban con temas más sociales”, dijo. “Es como una pasión que no solo tiene la intención de que me aplaudan, sino de hablar de cosas que son importantes”.

En detalle

Qué: Álex Anwandter

Cuándo: viernes, 9 pm

Dónde: teatro Roxy, 9009 Sunset Blvd., West Hollywood

Cómo: boletos $15 a $18; informes theroxy.com