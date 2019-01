Adolescente lucha para que los menores de edad puedan consumir marihuana

Ya está aprobado el consumo por parte de niños de algunos medicamentos que contienen marihuana

Varias veces al día, Rylie Maedler, de 13 años, usa una pequeña pipeta para tomar el aceite de cannabis recomendado por médicos, colocando una gota en su lengua una vez por la mañana, durante el almuerzo, la cena y antes de acostarse.

La adolescente, originaria de Delaware, la ha estado tomando desde que tenía 7 años, después de que le diagnosticaron un granuloma agresivo de células gigantes, un tipo raro de enfermedad que le afecta la mandíbula, lo que causa que crezcan tumores grandes y dolorosos que causan convulsiones. Las lesiones se pueden eliminar mediante cirugía, pero a menudo vuelven a aparecer.

“En segundo grado, mi cara comenzó a crecer y se estaba agrandando, y mi madre decidió llevarme al hospital”, contó Rylie a Inside Edition.

Al principio, la madre de Rylie, Janie Maedler, no sabía cómo ayudar a su niña. “Sentimos un vacío total cuando los médicos nos describieron por primera vez lo que estaba sucediendo y lo que pensaron que iba a pasar”, contó Maedler.

Después de investigar un poco en internet, Maedler decidió darle a su hija aceite de cannabis, que en ese momento era ilegal que lo consumieran los niños. Pero ella había leído que la sustancia podía ayudar a controlar el dolor y tal vez incluso detener los ataques de Rylie.

Lo que sucedió después sorprendió a Rylie y a sus médicos. Los tumores se encogieron y sus ataques, las covulsiones, se detuvieron.

“El aceite de cannabis me hizo sentir mucho mejor”, explica la joven.

No se han realizado suficientes investigaciones para determinar si la marihuana puede ayudar realmente a tratar los síntomas como los de Rylie, por lo que es recomendable que se hable con un médico para cada caso concreto.

En estos días, Rylie toma el aceite de cannabis legalmente después de ayudar a aprobar tres leyes en su estado natal de Delaware.

Una de eses leyes permite que sea legal que se les administre marihuana medicinal a los niños, mientras que otra permite que incluso la tomen en la escuela. La tercera agrega a los niños con autismo grave a las condiciones pediátricas que califican para que se les recomiende la marihuana medicinal.

Lo siguiente en la agenda de Rylie es que se apruebe otra ley que permita a las enfermeras administrar marihuana medicinal a los niños.

“Fue ilegal cuando mi madre me dio cannabis”, dijo Rylie. “Me hizo sentir mucho mejor y no entendía por qué otros niños no podían tomarla, así que quiero ayudar a esos niños”.

Los proyectos de lucha de Rylie son varios, por una parte creó la organización sin fines de lucro Rylie’s Smile Foundation, dedicada a ayudar a los niños enfermos y sus familias. También puso en marcha su propio negocio, Rylie’s Sunshine, una compañía de investigación y desarrollo que crea recetas a base de marihuana para enfermedades pediátricas debilitantes.

“Quiero darles medicamentos de buena calidad y también asequibles”, explicó Rylie.