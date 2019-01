AMLO: México se muestra dispuesto a mediar en el conflicto de Venezuela “si las partes lo solicitan”

Andrés Manuel López Obrador dijo que su país podría servir de mediador en Venezuela. Pero aclaró que eso pasaría solo si ambas partes lo solicitan

México estaría dispuesto a ser mediador en el conflicto político de Venezuela, siempre y cuando las partes lo soliciten.

Así lo expresó este viernes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al ser interrogado por la prensa sobre qué papel puede jugar su país en la solución del conflicto venezolano.

“Sí podríamos hacerlo (ser mediadores), pero no podríamos llevarlo a cabo si no hay la petición de las partes. No vamos a ser oficiosos”, puntualizó López Obrador.

En medio de la disputa de Nicolás Maduro y Juan Guaidó sobre la presidencia del Ejecutivo venezolano, México y Uruguay emitieron un comunicado conjunto el miércoles en el que hicieron un llamado al diálogo.

“Ambos países proponen un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos”, dice el comunicado de ambos países.

Ante esta propuesta, Maduro dijo el jueves que aceptaba sentarse a la mesa de negociaciones.

“Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente: estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento”, expresó Maduro en Caracas.

AFP Juan Guaidó y Nicolás Maduro se asumen como jefes del Estado venezolano.

López Obrador dijo que su país puede mediar, pero resaltó que su postura seguirá siendo no intervenir en la política interior de Venezuela.

“No es que estemos a favor o en contra de nadie. Estamos por defender los principios constitucionales de la política exterior”, dijo al ser cuestionado por la prensa.

“Nosotros vamos a respetar nuestros principios, y si las partes lo solicitan, estimamos en la mejor disposición de ayudar a que haya diálogo”, añadió.

“No nos debemos de meter”

El presidente mexicano basa su postura sobre Venezuela en el artículo 89 de la Constitución mexicana.

“El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias”, dice la Carta Magna sobre la política exterior mexicana.

Ante los cuestionamientos de la prensa sobre si el país tomará un papel más activo, reiteró que su política exterior seguirá siendo la marcada por la Constitución.

“Si en algún tiempo se desviaron de estos principios, nosotros no lo vamos a hacer. No vamos a actuar violentando, transgrediendo, principios constitucionales de política exterior”, señaló el presidente.

“No nos debemos de meter en asuntos de otros pueblos o naciones porque no queremos que ninguna hegemonía, que ningún gobierno extranjero, intervenga a los asuntos que solo correspondan a los mexicanos“, puntualizó.

