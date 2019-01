La Víbora: ¿Qué dirán los ‘haters’ de la nominación de Yalitza Aparicio?

A nuestra serpiente comentarista de entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que sería muy feliz si a Yalitza Aparicio la nominaran a un Oscar? Pues mi boca, venenosa y todo lo que quieran, fue de profeta. A esa indígena que tanto se ha menospreciado en las redes sociales –sobre todo en México– la veremos pasar como toda una reina por la alfombra roja de la ceremonia de cine más prestigiosa del país. ¿Cómo la ven?

Les guste o no, la chica, protagonista de la cinta “Roma“, del realizador mexicano Alfonso Cuarón, está haciendo historia por mucha razones, pero la principal es que será la primera indígena oaxaqueña que aspira a un premio de la Academia. Así, con su pelito lacio, sin chiste, con su tez oscura, nariz ancha y boca grande, por donde se asoman con una facilidad increíble sus enormes dientes blancos y bien perfilados.

¿Saben qué es lo que más gusto me da? Que Yalitza no necesitó de botox ni de tummy tuck. Tampoco de implantes y mucho menos de esconder su condición de indígena para llegar a los corazones de los que vieron “Roma”. Porque independientemente de si la cinta es buena o mala –las opiniones están muy divididas–, el papel de esta actriz es monumental. Todo lo que transmite el filme es gracias a ella.

Y bueno, ahora volviendo a mi fase de venenosa, he visto por ahí varios memes que hacen referencia a las “carreras” en Hollywood de actrices como Ana de la Reguera, Kate del Castillo, Karla Souza y Eiza González. Me dan mucha risa porque esas pobrecitas sí que se han matado por ganar uno que otro papelito en cualquier producción. Les aseguro que sus vidas en la meca del cine no son fáciles. No importa las lumbreras que sean o hayan sido en su país; todas tienen que hacer como cien castings para ganarse un rol segundón o menos que segundón en alguna cinta.

Ah, pero lean los titulares de las revistas de farándula: “Fulanita triunfa en Hollywood”, “Sutanita con paso firme en la meca del cine”, “Perenganita deja huella en Hollywood”, y cuentos de esos. Y sorry, pero ninguna de las que menciono ha pasado a la historia por un buen papel. Y ni me digan que Kate con su mentada Reina del Sur, porque esa serie no pasa de ser eso, una serie para la televisión comercial.

¿Y qué decir de losers como la hija de la Gaviota, que la pobrecita vive en Los Angeles desde hace tiempo y está peor que todas las que mencioné porque ahí sí que ni en papelitos de tercera la hemos visto?

Seré muy feliz si Yalitza se lleva el Oscar, y más feliz si conserva su maravillosa humildad, algo que le falta a todas esas maniquíes que seguramente tienen en sus casas a servidumbre con el aspecto de Yalitza.