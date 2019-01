“‘Tata’ Martino quiere ‘argentinizar’ a la selección mexicana” ¿Quién hizo esta acusación?

Pocos son los que están de acuerdo con el nuevo timonel del Tri y su 'deseo' de usar naturalizados

CDMX, México – Manuel Lapuente le sugirió a Gerardo Martino que mejor haga un Tricolor de argentinos.

La polémica se avivó después de que Iván Marcone revelara la invitación del “Tata” al Tri y tras la inquietud de Rogelio Funes Mori y Leonardo Ramos por vestir la verde.

“Que haga una selección de sus paisanos y se acabó, acabamos con el cuento, a mí no me parece, hay jugadores y más en este momento hay una camada muy fuerte de jugadores, unos que están en Europa y otros que están aquí y no hay necesidad, pero cada quién.

“Es un excelente entrenador, está muy bien parado con su currículum, viene muy bien parado con eso, vamos a ver qué decide y por qué lo decide”, dijo el ex DT del Tricolor.

Circula la versión de que Martino también quiere a Agustín Marchesín en la selección mexicana.

El ex seleccionado nacional Juan Francisco Palencia espera que los de casa lleven mano.

“Y si no hay nadie que realmente haga una diferencia como mexicano sí puedes pensar en algún naturalizado, no estamos en contra, pero creo que la prioridad sí debe de ser un mexicano”, mencionó.

Leo Ramos, con 12 goles en 12 partidos, iniciará los trámites de naturalización.

“No alcé la mano, simplemente trato de demostrar partido a partido que quiero seguir creciendo, en lo personal jugar en la selección sería muy importante, un paso muy grande en mi carrera, pero no me adelanto, esto es lo que hablan ustedes, he comentado que sí me voy a nacionalizar, pero después que el técnico me tenga en cuenta ya no lo sé, sí quiero seguir creciendo y si llegado el momento aparece la oportunidad no lo dudaría”, dijo Ramos.