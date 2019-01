Mexicanos que murieron en accidente aéreo cuando eran deportados fueron recordados en Fresno

El siniestro ocurrió el 28 de enero de 1948 cuando una aeronave con 32 personas se estrelló en el Valle Central de California

Activistas recordaron y reivindicaron ayer a los 28 inmigrantes mexicanos muertos en un accidente aéreo en California y que solo fueron identificados como “los deportados” por las autoridades y la prensa, lo que generó una gran polémica hace 71 años.

Dispuestos a no dejar en el olvido a las víctimas, líderes a favor de la inmigración hicieron un minuto de silencio en una tumba colectiva en Fresno, en la que fueron enterrados estos indocumentados que estaban siendo deportados.

“Esta es una parte vital de nuestra historia, no podemos dejarla en el olvido”, dijo Tim Z. Hernández, autor y profesor de la Universidad de Texas, quien ha investigado el hecho.

El siniestro ocurrió el 28 de enero de 1948 cuando una aeronave con 32 personas se estrelló cerca a Coalinga, en el Valle Central de California.

El hecho generó polémica porque las autoridades y la prensa solo identificaron a los tres tripulantes y un oficial de inmigración, todos blancos, y al resto de las víctima solo las mencionaron como “los deportados”.

Tras el escándalo sólo se identificaron doce de las víctimas mexicanas.

La mayoría de los cuerpos fueron sepultados en una fosa común en el cementerio Holy Cross, en Fresno, y sus tumbas fueron marcadas como “nacionales mexicanos”.

La conmemoración se realizó en la tumba donde se erigió un monumento con el nombre de los 28 mexicanos que pudieron ser identificados gracias a una investigación de Hernández, que plasmó la historia en el libro “All They Will Call You? (Todos ellos te llamarán?)”.

El activistas Lance Canales, quien compuso la canción “Deportee”, dijo que “lamentablemente muchos sectores de la nación” no han aprendido de estos hechos y aún se califica a los inmigrantes con solo un adjetivo, sin tener dignidad y respeto por los aportes que hacen a la comunidad.

Con la asistencia de algunos familiares de las víctimas y activistas se realizó el tributo a las 28 víctimas: Miguel Negrete Álvarez, Tomás Aviña de Gracia, Francisco Llamas Durán, Santiago García Elizondo, Rosalio Padilla Estrada, Tomás Padilla Márquez, Bernabé López García, Salvador Sandoval Hernández, Severo Medina Lara, Elías Trujillo Macias, José Rodríguez Macías, Luis López Medina, Manuel Calderón Merino, Luis Cuevas Miranda, Martín Razo Navarro, Ignacio Pérez Navarro, Román Ochoa Ochoa, Ramón Paredes González, Guadalupe Ramírez Lara, Apolonio Ramírez Placencia, Alberto Carlos Raygoza, Guadalupe Hernández Rodríguez, María Santana Rodríguez, Juan Valenzuela Ruiz, Wenceslao Flores Ruiz, José Valdivia Sánchez, Jesús Meza Santos y Baldomero Marcas Torres.