Talía de Acapulco Shore se mofó de la censura en Instagram con un desnudo épico

Bella y muy irreverente

Talía Eisset Loazia cambió el sol, el mar y la arena de Acapulco por la humedad del bosque para burlar la censura de Instagram que prohíbe los desnudos explícitos. Hace unos días la chica que saltó a la fama en el reality show Acapulco Shore de MTV México publicó una serie de fotos que dejaron sin respiración a muchos.

Después de un preámbulo de varias imágenes de su sesión de fotos la joven que fue la pesadilla de Manelyk en varias temporadas del irreverente programa, se desnudó cubriendo estratégicamente sus atributos.

“EVA! 👩🏻🍃 La foto final! 🔥 esta fue una sesión muy sensual con mi amigo @manu_photo_ las fotos me encantaron, lo que más me gusto de esta sesión es demostrar la belleza del cuerpo de la mujer y la naturaleza, sé que fueron en extremo sensuales, fui muy criticada por mujeres, pero en lo personal las ame y quede enamorada de esta última foto, nunca me había atrevido hacer como tal una foto así pero las fotos de Manu me parecen hermosas y artísticas sin caer en lo vulgar, espero les guste y dejen de tirar tanto hate mujeres, si nos ayudáramos entre todas les aseguro llegaríamos más lejos y nos veríamos mejor!”, escribió la mexicana.

Antes de su desnudo Talía dio un vistazo y pidió evitar las críticas odiosas.

Talía saltó a la fama en la versión mexicana de Jersey Shore que tanto éxito tuvo en la Unión Americana.

La sesión en el bosque sin duda ha sido uno de los momentos más ‘hot’ de Talía, acostumbrada a dar de qué hablar.

Instagram no permite la exposición de pezones femeninos en sus publicaciones. Talía tuvo la habilidad para no mostrarlos con cinta adhesiva.