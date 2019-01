Madre logra reunificarse con su bebita de un año

La menor fue separada de su padre en la frontera con México y enviada a un albergue para niños migrantes en Texas

Luego de un mes de angustia, por fin la noche del martes una madre hondureña —que esperaba ansiosa en el Aeropuerto de San Francisco— logró estrechar de nuevo a su hija, de 17 meses de nacida y quien fue separada de los brazos de su padre cuando llegó a la frontera de México con Estados Unidos.

Sindy Flores, de 23 años, y su pareja Kevin Ventura-Corrales salieron del país centroamericano a finales de diciembre de 2018 con su pequeña Gretchen Juliet, indicó NBCLA.

No obstante al llegar a la frontera con Calexico, California, la familia fue separada el 28 de diciembre.

El padre de la menor, quien estaba al cuidado de la niña, fue detenido debido a una deportación previa y su bebita fue puesta bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y trasladada a un albergue para niños migrantes en Texas.

La madre, quien llegó con sus otros dos hijos de 9 y 7 años, se quedó en California mientras su petición de asilo era procesada y durante este tiempo se alojaron con familiares en San Francisco.

“Estaba devastada por no saber, sin saber qué hacer… Me sentí impotente porque mi hija estaba en otro sitio y no conmigo”, dijo Flores para el medio.

La abogada de la mujer contó para ABC7 que intentó por vía legal recuperar a la niña pero que el gobierno federal siguió aumentando requerimientos para la liberación de la bebé —incluyendo un pago de $4,000 para que viaje a San Francisco junto a una proveedora de cuidado.

“Aunque me emociona ver a Sindy [Flores] reunirse con su bebé esta es solo una [de tantas] historias de esta crisis humanitaria a la cual necesitamos prestarle atención”, indicó Lisa Castellanos una activista proinmigrante.

Cabe resaltar que la situación de esta familia llega seis meses después de que la administración del presidente Donald Trump detuviera la práctica controversial de la separación de familias en la frontera.

El encuentro

Sindy Flores esperaba nerviosa pero cuando vio a Juliet llegar las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Al tomarla en brazos la pequeña empezó a llorar y su mamá la alejó del centro de micrófonos y cámaras que estaban a su alrededor.

Antes del reencuentro, la mujer dijo para el San Francisco Chronicle que consideraba que la separación iba a dañar a la bebé de manera sicológica.

“[Juliet] va a tener que lidiar con el trauma de pensar que yo la abandoné”, indicó.

El medio indicó que activistas que apoyan a la familia de la pequeña Juliet temen que este caso sea un indicativo de que la administración actual aún lleve a cabo la política de tolerancia cero en la frontera a pesar de que ésta terminó meses atrás.