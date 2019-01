Trump queda con el camino libre para declarar “emergencia nacional” para construcción del muro

Republicanos en el Congreso anuncian que no detendrán a Trump si quiere declarar la emergencia nacional

Pasan los días y el tiempo se está acabando para que el Congreso llegue a un acuerdo que deje satisfecho al presidente Donald Trump en su intención de construir el muro fronterizo. De no lograrse el acuerdo Trump amenzó que usaría una declaratoria de emergencia nacional para lograr su cometido.

Si bien los republicanos del Congreso no ven de su total agrado la idea de que el presidente Trump declare una emergencia nacional para asegurar la financiación de su muro fronterizo, gran parte del partido Republicano señaló que no harían nada para intentar detenerlo o avergonzar la movida del presidente, reportó The Daily Beast.

Trump ya dijo que si el Congreso no llega a un acuerdo para obtener los $5.7 mil millones para el muro declararía una emergencia.

El Congreso tiene así hasta el 15 de febrero, cuando expira el actual proyecto de ley de gasto del gobierno, para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza.

Aunque algunos republicanos se han mostrado abiertamente preocupados por lo que significaría tal declaración a largo plazo el gran número de republicanos consultados por el medio capitalino dijo que seguirían el liderazgo de Trump en la materia.

“No lo estoy recomendando, no es mi opción preferida”, dijo el senador John Kennedy (R-LA). “Pero yo, a diferencia de algunos de mis colegas, no creo que sea el fin del orden si lo hace”.

Aunque los republicanos son consientes que esta medida, de ser tomada por Trump, debilitaría institucionalmente al Congreso, también consideran que no debería estar fuera de la mesa de negociaciones, dijo el representante republicano por el estado de Oklahoma, Tom Cole.

Como asegura el informe de The Daily Beast prácticamente todos los republicanos en el Congreso creen que el presidente tiene una amplia autoridad para declarar una emergencia, señalando que sus antecesores de Trump han ejercido esa autoridad, principalmente en tiempos de guerra.

Sin embargo, las declaraciones de emergencia nacionales anteriores han sido anuladas ocasionalmente por los tribunales, y es inevitable que Trump se vea afectado por demandas que cuestionen la legalidad de cualquier declaración de emergencia para construir el muro fronterizo.

Los expertos legales han dicho que la Casa Blanca podría prevalecer en una batalla judicial a largo plazo sobre la declaración de emergencia.

Sin embargo varios analistas son claros al afirmar que un juez de primera instancia bloquearía la orden de Trump, retrasando la capacidad de la administración de usar fondos de emergencia para comenzar a construir el muro.