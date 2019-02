Luis Miguel es la persona más triste del mundo, aseguró su ex

View this post on Instagram

Que tengan un gran día yo los espero en youtube Pura Pasión. canción homenaje al Potro Rodrigo gracias amigo @sochimartin sos modelo pero Siempre me tomas de sorpresa como acá que me enoje pero me saca lindas fotos y naturales …..#hit#song#canciones#ritmo#popular#sing#siemprejuntos#togetherforever#ritmo#bailar#diversion#dance#ganadores