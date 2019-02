“Se acabó la guerra contra el narco”, afirma López Obrador y da esta razón

Dijo que atrás quedaron eso megaoperativos contras las bandas criminales

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no tiene una guerra frontal contra los cárteles de la droga, como lo hicieron los gobiernos pasados, ya que la prioridad de su administración es dar paz y seguridad a los ciudadanos.

“Se acabó la guerra contra el narco, detener capos no es nuestra función”, declaró el mandatario mexicano durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina.

AMLO indicó que atrás quedaron los grandes y vistos megaoperativos contra las bandas criminales, que desataron más violencia en el país.

“Nuestra tarea es garantizar la paz”, indicó López Obrador ante los medios de comunicación.

“No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. Nuestra tarea como Gobierno es garantizar la seguridad pública. Ya no tendremos la estrategia de los operativos para detener a capos, con esa espectacularidad que había. Lo que buscamos es que haya seguridad”, afirmó AMLO.

“El objetivo es que podamos disminuir el número de homicidios diarios. Hoy me sentí satisfecho cuando el reporte diario, porque hubo sólo 54 homicidios el día de ayer, y traíamos un promedio de 85 asesinatos diarios“.

Dijo que la prioridad de su gobierno es ofrecer paz y seguridad a la población y que además quedó demostrado que la lucha frontal contra el narco, emprendida en gobierno anteriores, no sirvió para combatir el narcotráfico, sino solo para desatar una espiral de violencia en el país.

“Tenemos que bajar el número de homicidios, de robos, que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular de los operativos. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada. Dio que oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz y la vamos a conseguir”, concluyó el mandatario.