Este año, Spotify lanzaría un dispositivo especialmente para escuchar música en autos

Spotify es la plataforma de streaming más popular en el mundo, incluso más que iTunes y Pandora

Actualmente, el mercado de sistemas operativos instalados en autos está siendo abarcado por Apple CarPlay y Android Auto. Estos dispositivos permiten básicamente que la conexión de dispositivos electrónicos a tu auto sea más sencilla, dinámica y segura, con mapas de navegación, asistente de voz y streaming de música que no requieren del tacto o atención del conductor.

Sin embargo, los líderes de estas compañías podrían estar amenazados por el lanzamiento de un nuevo dispositivo para vehículos y que supuestamente será lanzado por la aplicación de música más descargada en el mundo: Spotify.

El dispositivo de Spotify para escuchar música en un vehículo no ha sido confirmado, sin embargo, se empezó a especular que la compañía lanzaría un producto similar el verano del año pasado, según explica The Verge. Pero fue hasta reciente que una fuente anónima cercana al proyecto de Spotify le confirmó a The FInancial Times el lanzamiento del producto este 2019.

Según el reporte del Times, el aparato costará $100 y su lanzamiento llega después de que otras compañías de tecnología anunciaran el lanzamiento de productos similares, como el asistente de voz Alexa de Amazon.

A diferencia de la competencia, Spotify es el líder en streaming de música, con millones de suscripciones pagadas, según reporta Digital Trends. Esto significa que la marca tiene la delantera en el concepto, pues ya es un producto preferido por los compradores.

Por otra parte, no se sabe si el dispositivo incluirá aquellas características que hacen a Android Auto y a Apple Carplay ser tan populares, como su sistema de comando de voz y navegación de mapas. Además, Android Auto y Apple CarPlay ya incluyen la aplicación de Spotify en sus sistemas operativos de autos disponibles en los modelos de autos más recientes, Apple CarPlay con más de 400 y Android Auto con más de 500 modelos, según sus respectivas páginas.

Un punto a favor del dispositivo de Spotify sería que este pudiera ser fácilmente agregado a vehículo de modelo más antiguo que no tiene un sistema operativo integrado.

Entonces, ¿Será el dispositivo de Spotify más que una bocina? Lo sabremos cuando la marca lace este producto.

Te puede interesar: