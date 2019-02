La fiebre de los Rams llega hasta a los bomberos de LA

Aunque fanáticos y negocios han expresado de diversas maneras su apoyo al equipo de los Rams, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) también formó parte de este grupo de entusiastas.

Con el objetivo de ‘hacerle barra’ a los Rams, este viernes colocó un video en su cuenta de Twitter apoyando a los carneros.

“De parte de los hombres y mujeres del LAPD, queremos desearles buena suerte durante este fin de semana para que regresen campeones a LA”, dice un agente al inicio del mensaje. Se ve que un balón de futbol americano se va pasando entre compañeros y dicen frases como: “Vamos Rams” y “Los apoyamos para que traigan ese Trofeo [Vince Lombardi]”.

It’s here — #SBLIII⁠ ⁠. This isn’t about nachos or hotdogs (for the record we love both), parties, or even football really…it’s about L.A. There’s more that unites us than separates us. We are all the #LARams⁠ ⁠, and the @RamsNFL are L.A. Let’s do this. pic.twitter.com/D3kVi4veNl

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 1, 2019