3 Remedios caseros para eliminar la afonía

¿Te has quedado sin voz en algún momento de la vida? Qué incómodo es quedar afónico, ya que quien la padece pierde la voz total o parcialmente, evitando así poder emitir sonidos al momento de hablar.

Esta dolencia puede afectar a cualquier persona, pero en especial a los que tienden a usarla como medio de trabajo; por ejemplo, locutores de radio o televisión, atención al cliente en call center, profesores, entre otros.

Causas de la afonía

Esta enfermedad puede ser causada por muchos factores, pero mayormente proviene por motivos fisiológicos. Las causas de la afonía son:

Infecciones respiratorias como faringitis, amigdalitis o laringitis, etc.

Cambios repentinos en la temperatura.

Gritos en exceso.

El consumo de tabaco, alcohol o bebidas frías.

Virus que paraliza las cuerdas vocales.

Tratamientos naturales

El tratamiento para este trastorno puede variar dependiendo de su causa, pero puede ser aliviado a tiempo con el diagnóstico adecuado. Aquí te indicaremos tres remedios caseros que te podrán ayudar:

1. Té de limón con miel

Te ayudará a limpiar las posibles bacterias o de tener un infección la eliminará, ya que el limón es antiséptico y la miel un antihistamínico. Se recomienda tomarlo después de la cena.

2. Erísimo o hierba de los cantores

Coloca una cucharada de esta planta seca en una taza de agua caliente y deja actuar por 20 minutos. Puedes tomarla tres veces al días, preferiblemente luego de cada comida. Esta infusión era usada en la edad media por el rey Luis XIV, por sus propiedades expectorantes, para tratar la afonía.

3. Agua caliente con limón

Puedes tomar un vaso al día, pues como mencionamos anteriormente, el limón es antiséptico pero además tiene vitamina C.

También es importante que descanses tu voz, que no tomes ningún tipo de bebidas frías y que no te expongas a temperaturas muy bajas. Acude al médico si no mejoras, ya que quizás necesites antibióticos.