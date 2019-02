La polémica foto por la que republicanos y demócratas exigen la renuncia del gobernador de Virginia

Ralph Northam niega haber estado en una foto tildada de racista, que se remonta a su época de estudiante universitario

Ralph Northam, el gobernador del estado de Virginia, Estados Unidos, está en problemas.

Una polémica foto de sus tiempos de estudiante universitario ha sido blanco de críticas, luego de que la publicara un medio de prensa de ese estado.

En la imagen aparecen dos hombres, uno con la cara pintada de negro y otro disfrazado con las túnicas blancas del grupo racista Ku Klux Klan.

Tanto republicanos como demócratas lo acusan de racista y le exigen que renuncie.

El exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el gobernador ha perdido toda autoridad moral. Mientras tanto, los políticos negros de Virginia lo han calificaron de “repugnante”.

En un inicio, Northam admitió que aparecía en la foto —tomada del anuario estudiantil en 1984— y se disculpó por ella.

Pero ahora ha cambiado la versión. Niega que sea él alguna de las dos personas en la controvertida imagen y se rehúsa a dejar su cargo.

El gobernador, quien sí mantiene haberse pintado la cara de negro para imitar al cantante Michael Jackson en un concurso de baile ese mismo año, dijo que reconocía que después de esto a las personas les resultaría “difícil de creer” esta nueva versión.

Dos versiones

Aunque inicialmente el político había asumido la responsabilidad de la imagen, que describió como “claramente racista y ofensiva”, luego se retractó.

El viernes, el gobernador había dicho que estaba “profundamente arrepentido por la decisión que tomé de aparecer como lo hice en esta foto y por el daño que esa decisión causó en ese momento”.

Ralph Northam fue elegido gobernador de Virginia en 2017.

Al reflexionar con su familia y amigos, dijo este sábado, llegó a la conclusión de que no era él.

“Me tomó tiempo asegurarse de que no era yo, pero estoy convencido de que no estoy en esa foto“, dijo.

En relación con el episodio en que se ennegreció el rostro para imitar a Michael Jackson, declaró que no pedía perdón por sus acciones pasadas, sino “la oportunidad de demostrar, sin la menor duda, que la persona que era entonces no es la que soy hoy”.

¿Cómo se descubrió la imagen?

El anuario de Northam, donde aparece la polémica foto, pertenece a la época en que estudiaba en la escuela de medicina Eastern Virginia Medical School.

La imagen la dio a conocer el sitio web conservador Big League Politics.

Luego el periódico Virginian-Pilot tuiteó una foto de la página, especificando que la había obtenido de la biblioteca de la universidad.

BREAKING: Gov. Ralph Northam yearbook page shows blackface and Klan photohttps://t.co/6A89ejp5Ho — The Virginian-Pilot (@virginianpilot) February 1, 2019

Un funcionario de la facultad de medicina verificó la imagen y le dijo al Huffington Post que provenía de una “publicación producida por los estudiantes”.

AFP/Getty Images El expresidente estadounidense Barack Obama apoyó a Northam en su campaña para ser elegido como gobernador.

Reacciones

El grupo Virginia Legislative Black Caucus, que agrupa a afroamericanos elegidos para la legislatura del estado, describió las imágenes como “repugnantes, reprensibles y ofensivas”.

“Estas imágenes remueven una historia terriblemente dolorosa y son un recordatorio desgarrador de los pecados de esta nación. Aquellos que justifiquen las imágenes son igual de culpables”, dijo la organización en un comunicado.

Por su parte, el exvicepresidente estadounidense, Joe Biden, declaró mediante un tuitque Northam debía deponer su cargo.

“No hay lugar para el racismo en Estados Unidos. El gobernador Northam ha perdido toda autoridad moral y debe renunciar de inmediato”.

There is no place for racism in America. Governor Northam has lost all moral authority and should resign immediately, Justin Fairfax is the leader Virginia needs now. — Joe Biden (@JoeBiden) February 2, 2019

Demandas similares también fueron expresadas por cuatro candidatos demócratas a la presidencia: los senadores Kirsten Gillibrand, Kamala Harris y Cory Booker, y el alcalde de Texas, Julian Castro.

La foto también provocó una rápida reacción por parte de los conservadores, incluido Jack Wilson, presidente del Partido Republicano de Virginia, quien también llamó a Northam a renunciar.

“El racismo no tiene lugar en Virginia”, dijo en un comunicado. “Estas fotos son totalmente inapropiadas. Si el gobernador Northam apareció con la cara pintada de negro o vestido con una túnica del KKK, debería renunciar de inmediato”.

These images arouse centuries of anger, anguish, and racist violence and they’ve eroded all confidence in Gov. Northam’s ability to lead. We should expect more from our elected officials. He should resign. — Cory Booker (@CoryBooker) February 2, 2019

La senadora demócrata Elizabeth Warren, quien está considerando su candidatura presidencial en 2020, también pidió la renuncia del político.

“Estas imágenes racistas son profundamente perturbadoras. El odio y la discriminación no tienen lugar en nuestro país y no deben tolerarse, especialmente por parte de nuestros líderes, ya sean republicanos o demócratas”.

These racist images are deeply disturbing. Hatred and discrimination have no place in our country and must not be tolerated, especially from our leaders – Republican or Democrat. Northam must resign. — Elizabeth Warren (@ewarren) February 2, 2019

El Ku Klux Klan, que ha estado activo desde la década del ´20, es uno de los grupos de odio más antiguos y recalcitrantes de Estados Unidos.

Este colectivo ha atacado a afroamericanos, judíos, católicos e inmigrantes, de acuerdo con registros del Southern Poverty Law Center, una organización que rastrea grupos de odio.