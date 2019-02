Armie Hammer aceptó que parte de su éxito se lo debe al ‘privilegio’ de ser un hombre blanco

"Los tipos como yo hemos recibido un montón del mero hecho de ser como somos"

El actor Armie Hammer no ha dudado en reflexionar abiertamente sobre la desigualdad racial y de género que, además de en otros muchos sectores de la vida pública, se ha venido manifestado tradicionalmente en la meca del cine y en el mundo del espectáculo en general.

En su caso concreto, y aunque él asegura que eso no es incompatible con el hecho de que ha tenido que trabajar muy duro para hacerse un hueco en una industria tan competitiva, el protagonista de películas como ‘Call Me By Your Name‘ reconoce que su condición de varón de raza blanca le ha supuesto una ventaja a la hora de progresar social y profesionalmente, en comparación al menos con aquellas personas pertenecientes a colectivos históricamente discriminados y oprimidos.

“Hay mucha gente de raza blanca que ejerce o disfruta de una serie de privilegios, ya sea de forma consciente o inconsciente, y sería muy ingenuo o malintencionado por mi parte sentarme aquí y decir: ‘Nada de eso tiene que ver conmigo o con mi carrera’. Pero al mismo tiempo he de decir que, independientemente del punto de partida, la cultura del trabajo es clave para lograr los objetivos”, ha explicado el estadounidense en conversación con la edición británica de la revista GQ.

El artista de 32 años, padre de dos niños -Harper (4) y Ford (2)- junto a su esposa Elizabeth Chambers, tampoco ha dudado en atribuir parte de esas facilidades con las que ha podido contar a nivel personal y artístico a la acomodada posición económica de sus padres, otro factor de relevancia que, sin embargo, tampoco resta valor alguno al esfuerzo, el tiempo y la dedicación que Armie ha invertido de cara al objetivo de cumplir sus sueños.

“Lo entiendo y es necesario decirlo. Los tipos como yo hemos recibido un montón del mero hecho de ser como somos. Pero también digo que, si el privilegio blanco es uno de los principales condicionantes de lo que nos ocurre, he tenido que trabajar mucho para llegar adonde he llegado. Igualmente, en su momento tuve que decidir si quería seguir mi propio camino o limitarme a disfrutar de lo heredado por mis padres. Decidí hacer lo primero porque necesitaba reafirmar mi propia identidad, tampoco es que tuviera que cortar lazos con mis padres o algo por el estilo“, ha relatado en su entrevista.