Belinda arremete contra aerolínea y sorprende al mostrar su nuevo look

La cantante expresó sus molestias con Aeroméxico y además presumió su nueva imagen

Belinda se fue con todo contra Aeroméxico luego de hacerle pasar un mal momento.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la cantante de “Egoísta” externó su sentir sobre la aerolínea que la dejó 5 horas sin poder resolverle un problema.

“El peor trato que he recibido en mi vida, @Aeroméxico la peor aerolínea, los peores ejecutivos, llevo cinco horas en el aeropuerto tratando de llegar a trabajar y no me resolvieron nada… una vergüenza“, escribió en un primer tuit.

El peor trato que he recibido en mi vida @Aeromexico la peor aerolínea, los peores ejecutivos, llevo 5 horas en el aeropuerto tratando de llegar a trabajar y no me resolvieron nada… una vergüenza — Belinda (@belindapop) February 5, 2019

Pero las cosas no terminaron ahí, pues la intérprete hasta publicó fotos de los supuestos empleados que no le permitieron llegar a su destino.

“Les aconsejo a todas las personas que viajen que no tomen ningún vuelo de @Aeromexico, que es la peor aerolínea que existe y estas personas, unos incompetentes“, agregó.

Les aconsejo a todas las personas que viajen que no tomen ningún vuelo de @Aeromexico que es la peor aerolínea que existe y estas personas, unos incompetentes. pic.twitter.com/1CQ6w2K0ST — Belinda (@belindapop) February 5, 2019

Sin embargo, algunos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo en la forma en que exhibió a los trabajadores, pues creen que tal vez no era culpa de ellos.

“Entiendo el enojo que tienes y ok, no está bien ese tipo de cosas pero una cosa es expresar lo que sientes y otra difamar independiente de que sea cierto o no lo que dices.

“Muchas veces ni es cosa de las personas que trabajan ahí”, expresó el usuario @HubsterCha.

Por otra parte, Belinda posteó una foto usando brackets la cual causó revuelo entre sus seguidores.

“¿Qué les parece mi nuevo look?“, agregó.