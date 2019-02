¡No permitas que el clima adverso afecte tu estado de ánimo!

La temporada invernal suele ser muy dura en lo anímico pero aquí te dejamos algunos consejos para hacerla más llevadera

De una u otra forma, ya sea leve, moderada o severa, el clima nos afecta, aunque no a todos por igual. El tiempo frío, el cielo nublado, el viento y la lluvia generalmente nos hacen sentir un poco tristes o con el ánimo bajo, principalmente por la falta de luz solar. ¡Necesitamos algo de sol para sentirnos bien, energéticos y vibrantes! Pero no siempre podemos tenerlo.

En casos más extremos se trataría de un trastorno afectivo estacional (TAE), que es básicamente una depresión que se presenta cuando comienza el otoño y desaparece a principios de la primavera y está relacionada con los días invernales más cortos y la falta de exposición al sol, lo que afecta muchos procesos bioquímicos dentro del cuerpo. En estos casos siempre hay que buscar atención médica.

Por otro lado, cuando llega el verano y es muy severo, los días calurosos nos pueden hacer sentir más irritables e intolerantes. De hecho, hay estadísticas que indican que los crímenes violentos aumentan con el calor. ¿No sería ideal vivir en un sitio donde los inviernos no fueran tan fríos y los veranos no fueran tan cálidos, o sea en una eterna primavera? Eso nos permitiría estar más tiempo al aire libre, mantenernos más activos, socializar más. En fin, soñar no cuesta nada, pero ya que eso es muy difícil, porque son pocos los sitios así, te doy unos consejos muy sencillos para evitar que el clima adverso te afecte.

Ejercicio: Mantenerse activo es excelente para producir las endorfinas necesarias para combatir la depresión y la tristeza. Además, el ejercicio mejora la calidad del sueño, nos ayuda a mantener el peso y mejora nuestra concentración. Entonces, ¡a mover ese cuerpo!

Suplementos vitamínicos: Los suplementos que te pueden ayudar para esta condición incluyen vitamina D, ácidos grasos omega-3, complejo B, melatonina y 5’HTP. También la terapia de luz que se consigue en sitios médicos especializados puede ser de utilidad. Recuerda consultar a tu médico antes de tomar cualquier suplemento.

Salidas grupales: aunque esté haciendo frío afuera y no estés de ánimo, proponte salir de tu casa, participar y socializar con tu familia y amigos durante esta época. Eso te ayudará a sentirte mejor y olvidar por un rato cualquier emoción negativa que puedes sentir como resultado del clima e incluso disfrutarlo.

Colorear: esto te sonará extraño, ¡pero cuando tengas que quedarte en casa puedes colorear mandalas! Hay libros de mandalas para colorear que son fantásticos para relajarte, así que dales una oportunidad.