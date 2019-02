Consejos para ser millonario antes de los 30

Querer ser rico no debe estar reñido con ser una persona ética

Ser rico es uno de los grandes sueños de todo ser humano. Y si quieres serlo, no te pongas límites. ¡Sueña a lo grande! Lo bueno es que soñar es gratis.

De los sueños a la realidad solo hay un paso, por eso es importante que no te coartes. Además, la imaginación hace activar tu inteligencia y genera opciones innovadoras de crecimiento, no solo económico sino también espiritual. Lo notarás en tu cuerpo, también en tu mente ya que serás menos propenso a tener enfermedades mentales como la depresión. El motivo es que soñar te hace saber quién quieres ser y te hace plantearte tus primeras metas.

Ahora bien, para que esos sueños se hagan realidad tienes que trabajártelo.

El dinero llama al dinero. Sigue el dinero. El primer paso es enfocarse en aumentar tus ingresos en incrementos y repetir eso.

No hay que presumir, hay que esforzarse y trabajar. Es mejor que te conozcan por tus logros y esfuerzos que por las cosas que compras.

Ahorra para invertir, no ahorres por ahorrar. La única razón para guardar dinero es para después invertirlo. Ponlo en una cuenta segura e intocable. Nunca uses estas cuentas, ni siquiera para una emergencia.

Evita las deudas que no te pagan. La gente rica usa las deudas para aprovechar las inversiones y hacer crecer sus flujos de efectivo. La gente pobre usa las deudas para comprar cosas que hacen más ricos a los ricos.

Trata al dinero como un amante celoso. Millones de personas desean libertad económica, pero sólo aquellos que lo convierten en una prioridad tienen millones. Para ser rico y seguir así tienes que hacerlo tu prioridad.

Dicen que el dinero no duerme, no tiene horario. No se toma vacaciones o tiene horario de verano, piensa si estás dispuesto a hacer lo mismo para tener más dinero.

Ser pobre es duro. No idealices ninguna situación de dificultad o penurias económicas. Elimina todas las ideas de que ser pobre está de alguna manera bien. Bill Gates dijo “Si naces pobre, no es tu error. Pero si mueres pobre, es tu culpa.”

Si quieres inspiración y más conocimiento, puedes hablar con un mentor millonario. La mayoría de la gente rica es muy generosa con sus conocimientos y recursos.

Apunta a tener 10 millones, no 1 millón. No es que no haya dinero en el mundo, dicen que hay gente que no piensa a lo grande. No seas uno de ellos.