‘Quinceañera Reimagined’ es una fiesta sin pastel y con bachata

El evento del Music Center pretende dar un nuevo significado a las fiestas de quince años

La fiesta de quinceañera que tendrá lugar este sábado en el Music Center no se parecerá en nada a ninguna de las celebraciones de este tipo a las que hayas asistido.

No habrá un pastel como de diez pisos y tampoco chambelanes. Mucho menos vals o la presentación “formal” de la cumpleañera ante la sociedad. Es más, ni siquiera habrá quinceañera. Lo que sí habrá es mucha bachata, DJs, arte e instalaciones elaboradas por artistas mujeres.

Se trata de “Sleepless: The Music Center After Hours–Quinceañera Reimagined”, una fiesta de 15 años en la que los asistentes no solo participarán en un evento multisensorial, sino que honrará, celebrará y reinventará esta tradición tan arraigada en la comunidad latina de Los Angeles y que consiste en conmemorar la llegada de las jovencitas a una edad casi adulta.

Sin embargo, en este caso los rituales y símbolos no serán tan edulcorados ni de color de rosa, como suele suceder con las fiestas de quinceañeras de verdad. Más bien se abordarán asuntos de clase, de género y de sexualidad que buscan afirmar el poder de la mujer. Entre quienes participan figura Leslie Ferreira, quien estará a cargo de mostrar cómo se baila la bachata.

“Los chicos ahora piden bachata; yo puedo enseñar lo que sea, pero eso es lo que están pidiendo ahora”, dijo.

Esta instructora adelantó que los asistentes a la quinceañera podrán bailar y aprender pasos de bachata, un ritmo muy popular entre los jóvenes.

“Es una oportunidad para que la gente se involucre en la danza”, dijo Ferreira, en cuyas lecciones pueden participar personas de todas las edades.

Además de esta instructora, participa Martha Carrillo con su instalación “La última muñeca”, un proyecto curado por Self Help Graphics. En la parte musical están Las Colibrí, un mariachi compuesto de mujeres, y Alice Bag, intérprete de punk y rock en inglés y en español. Nancy Sánchez pondrá su jazz y música de mariachi y el colectivo Chulita Vinyl Club estará a cargo de los sets de DJ.

Las mujeres desparecidas de Juárez y las transgénero que no tuvieron la oportunidad de celebrar sus quince años también tendrán su lugar en esta celebración en “Recuerdo Making Station”, un trabajo de Ni Santas. Y la artista plástica Jazmin Urrea participa con “Jazmin’s Quince Años”.

En detalle

Qué: ‘Sleepless: The Music Center After Hours–Quinceañera Reimagined’

Cuándo: inicia el sábado 11:30 pm y termina el domingo 3 am

Dónde: Dorothy Chandler Pavilion, 135 N. Grand Ave., Los Angeles

Cómo: boletos $20 por adelantado y $30 en la entrada; informes (213) 972-0711 y musiccenter.org/sleepless