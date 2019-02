Sí, Rashel Díaz tiene “cuadritos” en el abdomen y los presume en bikini

View this post on Instagram

Les confieso uno de mis guilty pleasure : ¡comprar espejuelos! 😎 Además de que son heeermosos, me ayudan a esconder mi cara de sueño cuando estoy modo no-quiero-maquillaje. 😂 Hey, ¡y estos son sólo algunos! 🤭 ¿Qué te gusta comprar a ti? Coméntame con un emoji tu guilty pleasure. 🕶 #VidaRashel