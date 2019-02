Angélica Rivera sobre el escándalo que vive con Peña Nieto y Tania Ruiz: “No todo lo que se dice es cierto”

View this post on Instagram

¡Cachan a EPN en pleno romance con una sexy modelo en Madrid! Tras los rumores que indicaban la separación de @epn y la Gaviota. El ex presidente fue captado junto a la modelo Tania Ruiz Eichelmann. La revista Quién se encargó de divulgar una fotografía en la que se ve al Lord más representativo de México acompañado de la hermosa joven. La imagen fue captada en Madrid, y en ella se puede apreciar a la presunta nueva pareja junto a dos hombres más cuyas identidades se desconocen. #PeñaNieto #TaniaRuizEichelmann #España #Lord