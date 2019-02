Jugadores del Real Madrid presumen sus cuerpos adentro de una piscina

View this post on Instagram

No era solo un partido. No eran solo tres puntos. No era solo un rival. ¡El derbi para el @realmadrid! …y otro más a la cazuela 🍳 It wasn't just a game. It wasn't just three points. It wasn't just a rival. The derby for #RealMadrid! … and another one for the team 🍳 #HalaMadrid