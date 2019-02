Eliminación de crédito fiscal por dependiente lleva dedicatoria a mexicanos

Golpea a quienes apoyan con sus ingresos a familiares que viven en México como padres, hermanos o hijos

Si usted reclama a un dependiente que vive en México al hacer su declaración anual de impuestos para obtener un crédito tributario, ya olvídelo porque esa exención ha quedado eliminada bajo los cambios hechos al Código de Impuestos Internos.

Llueve o truene, con trabajo o sin trabajo, desde que Marú Galván emigró al país en el año 2000, envía al menos 200 dólares al mes a su madre que vive en México. Desde entonces ha declarado impuestos y pone a su progenitora como su dependiente, usando su número de identificación personal del contribuyente (ITIN).

Debido a su estatus migratorio, Marú siempre ha pagado impuestos, pero nunca ha recibido beneficios ni créditos fiscales.

Pero quienes sí son residentes o ciudadanos de Estados Unidos y tienen un dependiente en México o Canadá, recibían 4,050 dólares de crédito fiscal al hacer sus impuestos.

Bajo los nuevos cambios tributarios hechos en la administración Trump, ese crédito por dependiente ya no podrá reclamarse porque se eliminó a cero. A cambio podrán recibir un crédito de 500 dólares, solo si tienen dependientes que vivan en su hogar como sus padres o hijos mayores, no menores.

“No se me hace justo que hayan eliminado esa ayuda. Era lo único que podíamos obtener, después de todo lo que trabajamos. Por lo menos contaba un poco para no pagar tantos impuestos ”, dijo.

Con dedicatoria especial

Guadalupe Gómez, preparador de impuestos desde hace 35 años, y propietario del local Bloquecito Income Tax en la ciudad de Santa Ana, dijo que la reforma fiscal de Trump, lleva dedicatoria a la media clase estadounidense y a los mexicanos.

“Le quitó el derecho de reclamar a sus dependientes y recibir una deducción en su reporte federal. Ahora ya no pueden deducir esa cantidad ni obtener ahorros. Lo reemplazo por un crédito de 500 dólares, pero para los dependientes que vivan en Estados Unidos”, afirmó.

Precisó que por lo menos el estado de California, seguirá dando un crédito para quienes tienen dependientes en México por 367 dólares, pero no el gobierno federal.

Gómez dijo que el impacto será “muchísimo”. Explicó que la administración federal se va a ahorrar cientos de millones de dólares cuando los contribuyentes no puedan reclamar a sus dependientes en México.

“Este beneficio se daba solo para quienes tienen dependientes en México y Canadá”, precisó.

Consideró que la decisión es un golpe a la familia mexicana. “Hacen lo que le da la gana con nuestra gente. No les basta con separar familias sino que nos quitan esa capacidad para mantener a nuestras familias. El gobierno federal se queda con más dinero del pueblo que suda para ganarse su salario”, comentó Gómez quien también es un líder comunitario.

La forma cómo operaba el beneficio al reclamar a un dependiente en México, era que el crédito de 4,050 se rebajaba del monto de ingresos sujeto a impuestos, señaló. “Entre más ganaba un persona, era mayor el beneficio, aclaró.

Jennaya Dunlap, coordinadora de la defensa de la deportación de la organización Inland Coalition for Immigrant Justice, comentó que las personas que tienen dependientes en México se verán muy afectados este año con los cambios, porque ya se eliminaron las exenciones. “Cada exención significaba una cantidad más de dinero que se eliminaba del total ingreso sobre lo que se aplican los impuestos. Con la mamá en México, otros $4050 menos, con el papa, el doble de eso, etc. Ahora, sin las exenciones, no hay ningún valor o sentido en poner a los familiares en México por mucho que uno aporta, porque no afecta en nada la cantidad de impuestos que se deben”, expuso.

Algunos de los cambios hechos dados a conocer por el IRS son: