La advertencia que Melania no siguió con su campaña “Be Best”

Winston Wolkoff, amiga personal y consejera de Melania Trump le habría advertido del error que sería nombrar su campaña “Be Best” pues según ella “sonaba analfabeta”, sin embargo la ex modelo no le hizo caso.

Esto se conoció tras un informe basado en horas de conversaciones grabadas entre el ex abogado de Trump Michael Cohen y Winston Wolkoff, quien se desempeñó como estratega, asesora y ejecutora de Melania Trump.

El informe señaló que Wolkoff no tuvo problema en decirle directamente a Melania sus pensamientos sobre el mal nombre que tiene la campaña de la primera dama.

“Según fuentes familiarizadas con las conversaciones, Wolkoff les dijo a los empleados de Melania que el nombre de su iniciativa contra el acoso escolar, ‘Be Best’, sonaba analfabeto. La Primera Dama, según estas fuentes, temía que una alternativa, ‘Children First’, fuera demasiado similar a la marca ‘America First’ de su marido”.

Melania Trump fue muy criticada por la campaña contra el acoso cibernético, y muchos señalaron que su doble moral al aceptar que su esposo use Twitter para lanzar ataques personales contra sus adversarios políticos.

Por su parte otros señalaron que el nombre gramaticalmente incorrecto de “Be Best” fue simplemente un mal intento de anunciar el consejo “Be Better” de la ex primera dama Michelle Obama que dio durante una entrevista con Oprah Winfrey en la Cumbre de la Casa Blanca sobre el Estado de las Mujeres en 2016.

Como lo señaló la revista Time , muchas personas se dieron cuenta rápidamente de que grandes secciones de la campaña “Be Best” de Melania fueron copiadas casi palabra por palabra de un folleto que la Comisión Federal de Comercio publicado en 2014 durante la presidencia de Barack Obama.

lmao… the White House/Melania Trump Be Best pamphlet about your kids being online is almost the exact same thing that the FTC published in Jan. 2014:

2014: https://t.co/s14hU9e6Cc

2018: https://t.co/dNas3LM8UP pic.twitter.com/WJTobZAPC1

— Ryan Mac (@RMac18) May 7, 2018