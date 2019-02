Exsheriff Lee Baca pierde apelación y enfrenta la cárcel

Una corte de apelaciones confirmó la condena del ex sheriff del condado de Los Ángeles, Lee Baca, el lunes, abriendo el camino para quien fuera una vez una poderosa figura de la ley—y ahora enfermo—pase años en prisión por obstruir la justicia y mentir a las autoridades federales.

Baca, de 76 años, fue condenado en 2017 a tres años tras las rejas después de que un jurado determinó que había ayudado a organizar un plan para interferir en una investigación del FBI sobre abusos en las cárceles del condado y luego mintió a los fiscales sobre su papel.

Los abogados de Baca, a quien se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer, apelaron el veredicto, argumentando que había sido manchado por fallos que el juez de distrito de Estados Unidos Percy Anderson, había emitido durante el juicio y, por lo tanto, debería ser revertido. Entre varios supuestos errores, se centraron en la decisión de Anderson de impedir que el jurado escuchara testimonios sobre la enfermedad de Baca y sobre una conversación que tuvo con un asistente sobre la investigación del FBI. Cualquiera de las dos informaciones, dijo el equipo de defensa, podría haber ayudado al jurado a favor de Baca.

Pero el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó esas reclamaciones, encontrando que el juicio fue justo y la condena legalmente sólida.

Baca tiene algunas opciones de último recurso disponibles en su lucha para evitar la prisión. Podría solicitar otra audiencia ante los 11 jueces que conforman el tribunal del Noveno Circuito y, si pierde allí, podría pedirle a la Corte Suprema de Estados Unidos que escuche su caso.

Durante sus 14 años al frente de una de las agencias de policía más grandes de la nación, Baca se estableció como una voz prominente, aunque excéntrica, en la aplicación de la ley que impulsó los ideales progresistas en la vigilancia policial, pero luchó por poner sus pensamientos en acción y no pudo evitar que muchos de los problemas de antaño del departamento de empeoraran bajo su liderazgo.

Baca se retiró en 2014 en medio de una creciente controversia y más tarde fue acusado formalmente por cargos derivados del plan para frustrar una investigación del FBI sobre abusos cometidos por agentes que trabajaban en las cárceles del condado. Fue el último en un grupo de agentes y comandantes del Departamento del Sheriff en ser acusado de desempeñar un papel en el escándalo de 2011, que implicó ocultar a un interno que era informante del FBI y amenazar con arrestar al agente que lideraba la investigación. Las 10 personas que enfrentaron cargos en el caso se declararon culpables o fueron declaradas culpables.

Baca inicialmente intentó declararse culpable en un acuerdo con los fiscales, pero Anderson lo rechazó por ser demasiado indulgente y señaló que impondría una sentencia de prisión más dura de lo que se exigía en el acuerdo. Baca casi gana una absolución cuando todos menos uno de los miembros de un jurado querían encontrarlo inocente. Con el único miembro del jurado no dispuesto a ceder, Anderson declaró un juicio nulo.

Para el segundo juicio, sin embargo, los fiscales renovaron su caso y Anderson emitió una serie de fallos que paralizaron la defensa. Él dictaminó que a un respetado geriatra no se le permitiría testificar que la memoria de Baca ya podría haber sido afectada por el Alzheimer en 2013, cuando hizo declaraciones falsas sobre el esquema de obstrucción en una entrevista con los fiscales.

Cuando el tribunal de apelaciones escuchó el caso en noviembre, un abogado de Baca argumentó que el fallo de Anderson había negado al ex alguacil una línea de defensa crucial. Los jueces se mostraron escépticos y preguntaron por qué el abogado de Baca en el juicio no había intentado una táctica diferente que hubiera informado al jurado del diagnóstico de Alzheimer sin confiar en el testimonio del médico.

Un fiscal de la oficina de abogados de los Estados Unidos dijo a los jueces que Anderson tenía razón al bloquear el testimonio, y dijo que habría sido especulativo y había arriesgado “un veredicto basado en la simpatía en lugar de la evidencia”.

El juez también impidió que el jurado escuchara lo que dijo Baca cuando un asesor sénior le advirtió que no interfiriera en la investigación federal. Baca respondió que creía que los agentes del FBI estaban violando las leyes estatales y que era necesario detenerlos.

Los abogados defensores argumentaron ante Anderson y el tribunal de apelaciones que la respuesta era una prueba de que el ex alguacil no tenía “intención corrupta” de obstruir la investigación y, por lo tanto, no debería haber sido condenado por el delito.

No se sabe cuánto se ha deteriorado la salud cognitiva de Baca, en todo caso, en los 18 meses desde que fue sentenciado y cómo su enfermedad podría jugar en cualquier último intento de indulgencia.

En una recomendación a Anderson, los fiscales solicitaron que Baca fuera sentenciado a dos años de prisión, considerablemente menos de lo que se pedía en las pautas de sentencia federales. Su diagnóstico de Alzheimer y la expectativa de los expertos médicos de que su mente se habrá deteriorado gravemente en unos pocos años fueron factores mitigantes legítimos para determinar su castigo, escribieron.

Y el abogado de Baca, Nathan Hochman, argumentó que el inevitable costo de la enfermedad de Alzheimer era una razón para evitarle la prisión por completo.

“Este diagnóstico es una oración propia. Es una oración que le dejará una mera cáscara de su antiguo yo y una que le robará los recuerdos de su vida”, escribió en un expediente judicial.

Pero Anderson rechazó de plano la idea de que Baca debería evitar pasar un tiempo en prisión. Reconoció el largo historial de Baca como funcionario público, pero dijo que hizo que sus crímenes fueran más desconcertantes.

“La conducta criminal del Sr. Baca está tan en desacuerdo con la imagen pública que él cuidadosamente elaboró”, dijo Anderson. Como en las viejas películas de serie B, “parece que tienes tu propia versión de la rutina de policía bueno/policía malo … que te permitió mantener tus manos limpias pero no te hizo menos culpable”.