Policías hacen confesar a ladrón con gran serpiente y generan indignación

Ternyata penggunaan ular untuk interogasi orang Papua yang ditangkap cukup marak. Terakhir yang diketahui adalah terhadap Sam Lokon anggota KNPB. Video ini kabarnya di Wamena.

Snakes are reported being used against West Papuans for interrogation. pic.twitter.com/Rf72r9oJMO

— Veronica Koman (@VeronicaKoman) February 8, 2019