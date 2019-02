¿Jacqueline Bracamontes se va a TV Azteca?

La conductora de televisión actualmente tiene un contrato con Telemundo

Jacqueline Bracamontes niega ser la conductora de la nueva temporada de La Voz México, ahora por TV Azteca, luego de que ha trascendido que el ejecutivo de Azteca Alberto Ciurana está en negociaciones con ella para presentarla próximamente.

“Me encontré al ejecutivo de Azteca, Alberto Ciurana y, bueno, nos tomamos una foto, porque nos queremos mucho. Pero no he tenido un acercamiento para ser la conductora del programa, además yo tengo un contrato con Telemundo y eso hace que sea complicado que esté en esta nueva temporada, tendrían ellos que hablar con la gente de Telemundo, pero en fin las empresas son las que ven eso”, dijo Bracamontes.

Jackie asegura que el amor por La Voz, es tan grande, que en sus ojos vimos la alegría que le causa la posibilidad de ser la conductora del reality.

“La verdad es que me quedé en shock cuando me enteré que Azteca ya tiene los derechos, aunque ya lo sabía, porque el productor Miguel Ángel Fox me lo comentó. Es un proyecto que yo amo”, concluyó.