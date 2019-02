Barrista de Pumas se tatuó a Nico Castillo y ahora busca borrarlo de su piel

El famoso integrante de La Rebel 'Pata de Puma' 'descabezará' al delantero chileno

CDMX, México – El aficionado de los Pumas que se tatuó la figura de Nicolás Castillo promete “degollarlo“.

Carne de cañón en la era de redes sociales, Eric Gómez, integrante de la barra ‘La Rebel’, modificará la imagen que tiene en su brazo derecho por respeto a la afición auriazul.

“Lo único que le voy a cortar a Nico es la cabeza, al tatuaje le voy a cortar la cabeza porque la playera de Pumas se respeta y se queda, de ahí haré algunas adecuaciones.

“La cabeza se la corto ‘nomás’ por hablador, no por traidor, por hablador porque viene de la barra y sabe lo que es esto, sabe que con esto no se juega, que se sostiene lo que se dice. Ahora de repente le va a salir el águila que lleva adentro, luego la abeja reina, al rato lo vamos a ver haciendo telenovelas con Carmelita Salinas“, contó el barrista.

Eric toma con sentido del humor el escarnio en redes.

“Me dijo una amiga que ya me puedo morir tranquilo, ya fui un meme“.

Barrista desde hace 20 años, Eric “Pata de Puma” desmenuza el significado del tatuaje, del 30 que nada tiene que ver con Castillo.

“El 30 simboliza la edad en que empecé a formar parte de una nueva vida, yo en la vida futbolística sufrí adicciones, era alcohólico, drogadicto, y es una vida a la que estaba encadenado y atado, decidí romper esas cadenas, darme una nueva oportunidad y mi vida tomó un camino muy diferente”, dijo.

Eric era fan de la U. Católica mucho antes de que Nico apareciera en el mapa. Admiraba al delantero aun cuando no fichaba con los felinos.

“El tatuaje no me lo hice para ser un meme o para recibir las críticas de los demás, aún así sabiendo que Nico no iba a seguir en Pumas por toda la situación que se venía lo hice consciente, con un fin muy diferente al que la gente piensa. Algunos le podrán llamar ‘tontería‘, otros ‘pendejez‘, otros ‘estupidez‘, pero la forma de ver las cosas no me quita el sueño en lo más mínimo”, confesó.

“Lamentablemente la gente no lo sabe separar y lo mezcla por esa paternidad que América trae con Pumas desde hace un buen tiempo y somos motivo de burla no nada más por mi tatuaje sino por todas las cosas que han venido surgiendo en cuanto a los marcadores que se han venido presentando”.

Al mal tiempo…

Hasta sus amigos le han mandado a Eric Gómez todos los memes que surgieron gracias a su tatuaje y a la decisión de Nico Castillo de fichar por el América.

“Todos los he visto, unos me han causado mucha risa, me han sacado hasta la carcajada, como que le pusieron al tatuaje la cara del ‘Pikolín‘, y no me ha causado ninguna irritabilidad.

“Para mí el fútbol hace mucho tiempo lo he venido siguiendo, a Pumas y a la selección mexicana y algo aprendí en todos estos años: que el fútbol es un negocio y a veces tiene otros intereses que ningún hincha va a poder ir en contra de lo que es, un negocio”, mencionó.