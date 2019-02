Khloé Kardashian y Scott Disick están muy juntos: la ausencia de Tristan Thompson desata rumores

Qué dirá Kourtney Kardashian ante la pegazón de su hermana con su ex marido

Foto: The Grosby Group

A lo largo de las últimas semanas, la estrella televisiva Khloé Kardashian se ha expresado con bastante frecuencia sobre la mezcla de alegrías, preocupaciones y responsabilidades que ha venido experimentando desde la llegada al mundo, en abril del año pasado, de su primogénita True, fruto de su cada vez más cuestionada relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

Sin embargo, ese ejercicio de transparencia que ha venido realizando en torno a los entresijos de la maternidad contrasta notablemente con el silencio sepulcral que mantiene sobre el estado actual de su noviazgo con el astro de la NBA, del que no ha vuelto a pronunciarse desde que el pasado noviembre decidiera regresar a Los Ángeles con la pequeña y abandonar ‘temporalmente’ la casa que ambos comparten en Cleveland, donde reside el deportista.

Cierto es que Khloé no especificó en ningún momento cuánto tiempo se quedaría en la ciudad californiana, donde vive prácticamente toda su familia, pero el hecho de que todavía permanezca allí ha llevado a muchos de sus fans a especular con la posibilidad de que esa mudanza angelina haya desembocado en una estancia definitiva, una teoría que ahora podría cobrar una fuerza especial.

Y es que, como se desprende de las informaciones que maneja la revista People, la también diseñadora no tendría prisa alguna a la hora de volver al estado de Ohio y es posible que ni siquiera se haya planteado la idea. Según fuentes cercanas al clan Kardashian, Khloé ha venido actuando recientemente como si de una “madre soltera” se tratara y llevaría una temporada en la que no ha interactuado más de lo estrictamente necesario con el padre de su niña.

“Khloé está muy feliz en Los Ángeles y la verdad es que True también, ya que la niña tiene una rutina muy marcada en la ciudad y ya ha hecho muchos amigos. Hace poco visitaron Cleveland por primera vez en lo que llevamos de año para ver a Tristan, pero no se quedaron demasiado. Khloé se ha venido comportando últimamente como si fuera una madre soltera y parece que no piensa demasiado en Tristan. Su máxima prioridad es la de ser una buena madre para True”, ha explicado un informante a la revista People.

Además últimamente se le ha visto a la joven Kardashian muy unida a Scott Disick, el ex esposo de su hermana mayor Kourtney, con quien siempre ha mantenido una estrecha relación. Sin embargo debido a esta amistad son muchas las ocasiones en las que se han suscitado rumores de un posible romance entre ellos. Incluso la celebridad compartió una imagen juntos en la que escribió: “Lord Disick and The Lady”.

Por si lo anterior fuese poco recientemente también se les vio muy juntos cuando salieron a comer, y es que de momento se le ve más con Scott que con el padre de su hija True.

Mhoni Vidente predice fatídico desenlace para El Chapo Guzmán y romance gay de Cristiano Ronaldo con jugador del Real Madrid

Iggy Azalea aparece con una delicada pieza de encaje

Jennifer López revela que tiene un problema de adicción

Celia Lora destapa sus exuberantes senos y se queda solo con una tanguita transparente