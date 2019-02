Tras los Premios Oscar, ¿Yalitza Aparicio hará telenovelas en Televisa?

View this post on Instagram

Tras el éxito obtenido por su papel en “Roma“, #YalitzaAparicio estaría en la mira del productor #josealbertocastro . El padre de las hijas de Angélica Rivera estaría buscando a la actriz nominada al Oscar para estelarizar su próximo melodrama. “‘El Güero’ Castro anda buscando tener contacto y comunicación con Yalitza. Resulta que ha propuesto una telenovela protagonizada precisamente por esta chava. Y en Televisa, Patricio Wills, sin leer la historia, sin importarle la sinopsis, sin importarle cuánto cueste, está puesto y dispuesto y ya dio la instrucción para que “El Güero” Castro haga todo lo posible por conseguir el contrato protagónico de Aparicio”, dijo una fuente cercana al productor, según informa sdpnoticias.