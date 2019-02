Mujer que se unió a ISIS no se arrepiente a pesar de ver a sus hijos morir

Los servicios de inteligencia estudian si el retorno de la joven a su país de origen, Gran Bretaña, es conveniente

Una chica del este de Londres que abandonó Gran Bretaña cuando tenía 15 años para unirse al ISIS dice que nunca lamentó su decisión, a pesar de los horrores de la guerra.

Shamima Begum, ahora de 19 años, está embarazada de su tercer hijo y quiere volver a casa.

La joven fue encontrada por The Times en un campamento de refugiados en el norte de Siria, donde es la novia de un militante del Estado Islámico.

Sus dos hijos pequeños, una niña de casi dos años y un niño de tres meses, han muerto en los últimos meses.

Su hijo tenía una enfermedad desconocida empeorada por la desnutrición.

La joven de 19 años, cuyo esposo está ahora en cautiverio, le dijo a Anthony Lloyd de The Times: “No me arrepiento de haber venido aquí. Cuando vi mi primera cabeza cortada en un contenedor, no me desconcertó en absoluto. No soy la misma colegiala de 15 años que huyó de Bethnal Green hace cuatro años”, concluyó.

Aunque según dice tiene una vida casi normal en Raqqa, a pesar de todos los “bombardeos y esas cosas”, dijo, pero admitió que “el califato ha terminado”.

“Hubo tanta opresión y corrupción que no creo que merecieran la victoria. Sé lo que todos en mi casa piensan de mí, ya que he leído todo lo que se escribió sobre mí en internet. Pero solo quiero volver a casa para tener a mi hijo. Eso es todo lo que quiero ahora. Haré todo lo que sea necesario para poder volver a casa y vivir en silencio con mi hijo”.

El abogado que representó a la familia de Shamima Begum dijo que se le debería permitir regresar a Gran Bretaña y que los funcionarios antiterroristas deberían considerar tratarla como una víctima.