Películas de Jackie Chan que puedes ver en Netflix en febrero 2019

Cinco películas de la estrella de las artes marciales para que le pongas acción a tus horas de ocio.

No son muchas pero suficientes. Jackie Chan, la estrella de las artes marciales, conocido por su buen humor y por jamás usar dobles en sus temerarias peleas, tiene en este momento varias películas en la conocida plataforma de streaming, aunque la quinta te va a sorprender…

Kung-Fu Yoga (2017)

En esta comedia de acción, Jackie Chan encarna a un arqueólogo que lidera una misión para encontrar un antiguo tesoro hindú, pero un grupo de mercenarios se entrometen para tratar de arruinar sus planes y darle al héroe peleas hasta por gusto.

The Legend of Drunken Master (1994)

Enfrentado a una pandilla de contrabandistas que quieren llevarse tesoros valiosos de China, Jackie Chan utilizará su infalible método de artes marciales: tomarse un trago y liberar una furia y un talento infinitos, todo sazonado con el humor que solo Jackie Chan puede sacarle a una pelea a puño limpio.

Railroad Tigers (2017)

Un trabajador del servicio de trenes (Jackie Chan), sus cómplices y sus familias sufren todo tipo de abuso de parte del estado y el ejército. De modo que para aliviar sus problemas deciden asaltar un tren lleno de las provisiones que necesitan desesperadamente. Imagínate nomás: peleas en el techo, el interior y los costados de un tren a toda velocidad. Acción por toneladas.

Young Tiger (1973)

Por si eres fan de Jackie Chan, aclaremos primero el título: aunque Netflix la consigna como Young Tiger en su catálogo, IMDb le da dos títulos posibles: Rumble in Hong Kong o Police Woman. En cualquier caso, no es una típica película de Jackie Chan: no hace de “bueno” y tampoco muestra su don para la comedia. Al contrario, es el líder de una pandilla de delincuentes en busca de un objeto de enorme valor perdido durante un accidente de auto.

Enter the Dragon (1973)

Aunque parezca mentira, el gran Jackie Chan participa brevemente en este clásico de Bruce Lee, que ya debes haber visto, si te gustan las artes marciales. Jackie Chan es el último maleante vestido de traje beige que Lee deja inconsciente antes de subirse al ascensor. Claro, esto no hace de Enter the Dragon una película de Jackie Chan, pero sí un buen dato tipo trivia para los fans del actor. Abajo te dejamos un video de la breve escena de estos dos grandes de las artes marciales. Enjoy!