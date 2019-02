Angelino, prepara tus impuestos gratis

Un programa del condado ayuda a residentes de bajos recursos

Para María García, de 60 años de edad, el poder hacer su declaración de impuestos sin tener que pagar por el servicio de llenar los formularios le ha sido de gran ayuda.

La mujer de origen guatemalteco dijo haber trabajado en el oficio de la costura por los últimos 20 años y que esta es la segunda vez que participa en el programa “Free Tax Prep LA” (Preparación de Impuestos Gratis LA).

“Me enteré por medio de un vecino y el año pasado me ayudaron bien y no me hicieron ningún cobro porque soy de bajos recursos”, indicó García esta semana mientras esperaba para llenar su declaración en la escuela Gratts Learning Academy for Young Scholars, ubicada en el centro de Los Ángeles.

García se unió a varias personas para participar en la inauguración “Free Tax Prep LA” del 2019, el cual conecta a expertos y voluntarios que ofrecen asistencia gratuita a individuos y familias que ganan menos de 54,884 dólares al año, para ayudarlos a calificar al Crédito Federal de Impuestos a la Renta (EITC).

Voluntarios y ayuda que da confianza

Los encargados de llenar las declaraciones de impuestos pertenecen al grupo de Asistencia Voluntaria de Impuesto sobre el Ingreso (VITA).

Ellos asisten a las comunidades más necesitadas y ofrecen la preparación básica de impuestos gratuita con registro electrónico disponible para personas calificadas.

Las familias pueden recibir hasta 9,310 dólares de reembolso en efectivo en créditos fiscales estatales y federales combinados si los documentos se presentan antes del 15 de abril.

Otra beneficiada del programa fue Griselda Xuncax, de 24 años, quien trabaja como entrenadora académica mientras asiste a la universidad de Cal State LA.

“Esto me ayuda mucho porque soy una estudiante universitaria con préstamos y éste es un dinerito extra que me puedo ahorrar durante la temporada de impuestos”, comentó.

Dijo que para participar en el programa gratuito solo le pidieron que llevara su formulario W-2 y le dijeron quque tenía que ser residente del área de Los Ángeles.

Francisco Trevino, quien trabaja como cocinero desde hace siete años, indicó que la ayuda de este programa para llenar su declaración de impuestos es invaluable.

“No tengo que pagar, siempre ha sido gratuito aquí”, dijo el mexicano que lleva cuatro años realizando sus impuestos con voluntarios de VITA. “Aquí es más seguro y me siento más confiado”.

Eventos de ayuda en todo el condado

La campaña fue oficiada por el alcalde de la Ciudad Eric Garcetti quien dijo que todos los angelinos deben poder acceder a los créditos fiscales a los que tienen derecho.

“Nadie debe ser excluido porque no pueden pagar los costosos servicios de preparación de impuestos”, dijo el edil.

“Nuestros servicios gratuitos ayudarán a los angelinos a comprender mejor cómo obtener los dólares que necesitan y pueden invertir de manera significativa, como el cuidado de niños, las mejoras en el hogar y el transporte”.

Este año, el alcalde y otros líderes locales obtuvieron casi 2.7 millones de dólares en fondos estatales para servicios gratuitos de preparación de impuestos.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, indicó que ella representa una de las comunidades más desatendidas ubicada en el lado este y que sabe que una buena parte sus residentes tienen ingresos personales medios inferiores a los 28,000 dólares.

“Demasiadas familias carecen de seguridad económica, razón por la cual estoy alentando a los residentes a usar el Programa IRS VITA”, señaló.

“VITA ayudará a los residentes del condado de Los Ángeles a recibir reembolsos de impuestos de manera segura y rápida y los ayudará a ahorrar cientos de dólares en tarifas de preparación de impuestos”.

Para ayudar a la mayor cantidad posible de hogares a obtener reembolsos de EITC, se ofrecerán servicios gratuitos de preparación de impuestos en eventos organizados en más de 25 escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD).

Las ferias también serán planeadas en colegios comunitarios para los estudiantes universitarios y 16 Family Source Centers de la ciudad..

Para obtener más información sobre este servicio visite https://www.lacounty.gov/residents/family-services/free-tax-assistance/ o https://www.lamayor.org/FreeTaxPrep