Sebastián Jurado y Toño Rodríguez, el posible relevo generacional en la portería tricolor

Ambos guardametas levantan la mano para que el 'Tata' Martino los lleve a la selección mexicana

El guardameta de los Tiburones del Veracruz Sebastián Jurado, de 21 años, ha causado sensación en la Liga MX del fútbol mexicano en unos cuantos partidos y empieza a ser catalogado como un elemento a futuro en la selección mexicana, aunque por ahora dice que siente estar viviendo un sueño.

De igual manera, otro joven mexicano se agiganta bajo los tres palos en cada partido que disputa con los Lobos BUAP. Se trata de José Antonio Rodríguez, portero jalisciense de 26 años que este domingo firmó una gran actuación frente al Querétaro.

Jurado es admirador de Adolfo Ríos y fue formado por los ‘Escualos’ por lo que recuerda con cariño esa etapa: “Mi gran amor ha sido el Veracruz, el equipo que he visto desde chico y aunque haya tenido temporadas malas, nunca me fijé en eso, sino en la ilusión de ser un día el portero del equipo que apoyaba. Aún recuerdo cuando en el día del niño me llenaba de emoción ir a pedir autógrafos”.

Ante la necesidad de cumplir con la regla donde se tiene que dar oportunidad a jugadores jóvenes, el Veracruz, donde estuvo en guardameta peruano Pedro Gallese, tuvo que echar mano de Jurado en los dos últimos juegos del pasado torneo Apertura 2018 y desde entonces decidieron darle la oportunidad como titular.

Por su parte, Toño Rodríguez, quien llegó al cuadro poblano como transferencia temporal procedente de las Chivas Rayadas del Guadalajara se ha ganado un lugar con su constancia y calidad que no fueron suficientes para superar a Raúl Gudiño en el Rebaño. Sin embargo con Lobos ha mostrado precisión y protagonismo que lo hacen parte integral del planteamiento táctico de Francisco Palencia.

Con apenas 8 partidos en la Liga Mexicana, Sebastián Jurado fue llamado a la selección sub’22 que dirige el mexicano Jaime Lozano y se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mientras que el sueño de Rodríguez de llegar a Catar 2022 se mantiene inamovible: “Los que toman la decisión por algo están ahí y no voy a comentar más; yo tengo un lema que es golpear la roca hasta que se rompa y voy a seguir insistiendo”.

Gerardo ‘Tata’ Martino tiene difícil la elección para el Tri, sobre todo porque no son los únicos que están levantando la mano y la cosa se complica al ver las grandes actuaciones que todavía brinda Guillermo Ochoa en Europa.