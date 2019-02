Queda embarazada porque suegra hizo agujeros en condones de su hijo para tener nietos

Luego de que su hijo y su pareja le comentaran que no querían ser padres, la mujer enfureció y echó a andar todo un plan para que estos trajeran un niño a este mundo

Curiosa historia la que publicó recientemente el diario The Sun, la cual narra una acción totalmente insólita y desesperada de una madre de un joven de no más de 30 años en su afán de tener nietos, luego de que su hijos y su pareja, de aproximadamente 20 años, le contaran que no deseaban ser padres.

La madre del chico no estuvo de acuerdo con dicha decisión e incluso, trató de persuadir a su hijo explicándole que si no tenía bebés “el linaje y el apellido de la familia morirán”; sin embargo, la pareja siguió firme en su postura.

La chica comenzó a notar que su suegra actuaba de forma extraña, ya que una vez por semana se ofrecía a ir a su casa y prepararles la cena, y justamente siempre mandaba a su hijo al supermercado a comprar algún ingrediente que, casualmente, olvidaba para cocinar.

Un día, la chica llegó a su casa antes de tiempo, justo el día que su suegra fue a hacerles la cena, y como siempre, su pareja no estaba en casa pues había tenido que salir a comprar algo. Cuando entró a su habitación para cambiarse descubrió algo que la dejó petrificada: su suegra tenía varios condones que ellos tenían guardados y les estaba haciendo agujeros.

Al ser descubierta, la madre del chico salió corriendo, gritando que solo quería “salvar a su familia”. La joven le contó todo al chico, quien se molestó mucho con su madre.

La mujer le contó la mala experiencia con su suegra a algunas amigas, las cuales le recomendaron hacerse una prueba de embarazo, ya que la madre de su pareja había estado yendo a su casa durante 3 semanas, por lo que seguramente ya había causado daños a otros preservativos.

Gran sorpresa la que se llevaron cuando descubrieron que efectivamente, la chica estaba embarazada y por ende, el plan de la suegra había salido a la perfección.

“Nunca quise tener hijos seguros, pero al mismo tiempo, tener un aborto me parece tan mal, aunque es lo más ideal que se puede hacer en este momento”, comentó la ahora futura madre, quien al parecer no tiene muy en claro qué decisión tomar.