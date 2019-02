Actriz de Televisa, Paola Villalobos, habla sobre la brutal golpiza que recibió

La chica subió varios videos a su cuenta de Instagram para explicar lo sucedido

Luego de que se diera a conocer el video de la golpiza que sufrió, Paola Villalobos; la actriz de Televisa decidió hablar sobre el tema.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz subió diversos videos hablando sobre las mujeres que la atacaron en un club nocturno de la Ciudad de México.

“Fui al baño sola, sólo sentí que me aventaron al piso, me tapé la cara porque sentí golpes, fue horrible. Pensé que en mi cabeza; estaba abierta y sangrando, luego me di cuenta que me arrancaron mechones de cabello” comentó la actriz.

Asimismo Paola asegura que desconoce el motivo de la agresión, sin embargo, algunos amigos de Paola Villalobos indican que pudo ser por envidia.

“Ya estamos llevando un proceso legal, las chicas están ubicadas y mi abogado está haciendo todo lo posible para que las autoridades hagan lo propio”, dijo.

Sin duda esta traumática experiencia ha cambiado su vida.

“Me pudieron haber matado, estoy muy asustada, en ese momento no sabía que estaba pasándome” finalizó.

