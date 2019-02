Ariana Grande iguala récord de The Beatles

Desde 1964 nadie lo había podido lograr hasta ahora

Ariana Grande se convirtió esta semana en la segunda artista en posicionarse al mismo tiempo en los tres puestos principales del Billboard Hot 100, un logro que sólo habían conseguido The Beatles en 1964.

La canción “7 Rings” lleva tres semanas en el primer lugar del conteo; “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored”, debutó hace unos días en el segundo puesto y “Thank U, Next” se reforzó en el tercer sitio.

Asimismo, el álbum del cual se desprenden estas tres rolas, Thank U, Next, brilló en el primer lugar del listado de discos Billboard 200.

El 25 de abril de 1964, The Beatles fue la primera banda en alcanzar tal hazaña con tres sencillos: “Can’t Buy Me Love”, “Twist and Shout” y “Do You Want to Know a Secret”, respectivamente.

Un artista que casi logra la misma marca fue Drake, quien el 14 de julio del año pasado logró conquistar los puestos 1, 2 y 4 del Billboard Hot 100, con sus temas “Nice for What”, “Nonstop” y “God’s Plan”.

Thank U, Next, que fue lanzado el pasado 8 de febrero, es el quinto álbum de estudio de la cantautora de 25 años. En él colaboraron escritores y productores como Tommy Brown, Max Martin y Ilya Salmanzade.

La canción homónima del álbum, estrenada un par de días antes, logró el primer puesto en las listas de popularidad de 12 países y se convirtió en el primer sencillo número uno de Grande en el Billboard Hot 100.

El tema ostenta el récord de la mayor cantidad de reproducciones en un sólo día por una cantante femenina en la plataforma de streaming Spotify.