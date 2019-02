Kylie Jenner está destrozada por la traición de Jordyn Woods, pero se queda con su hermana Khloé Kardashian

Kylie lo tiene claro, familia es familia, y por encima de su amistad está la lealtad hacía el clan y la mamá de True

Kylie Jenner y Jordyn Woods han sido como hermanas desde hace muchos años, por esta razón el hecho de que ésta haya podido ser la culpable de la separación entre Trista Thompson y Khloé Kardashian ha dejado a la dueña de Kylie Cosmetics destrozada.

Fuentes allegadas a la joven hermana de Khloé afirman que ésta había pasado mucho tiempo en negación, tratando de pensar que todo era un error, algún tipo de confusión o incluso un rumor malintencionado. Pero ahora todo parece apuntar a que Jordyn Woods, su amiga, confidente y compañera de casa la ha traicionado tanto a ella como a la mamá de True, quien desde hace mucho tiempo vive como una mamá soltera.

Algunos creen que estos hechos eran inevitables, es decir, una nueva infidelidad por parte de Thompson, quien en el pasado había cometido el mismo error, no una, no dos, sino tres veces en un mismo día. Así lo demostró el portal TMZ cuando hizo público un vídeo en donde el deportista aparece besándose y tocando a tres mujeres en un bar o discoteca.

Ahora la historia se repite, pero de momento se desconocen las pruebas que inculpan a Jordyn Woods como la mujer en discordia. Se supone que los dos estuvieron en una fiesta en Los Ángeles en donde al parecer pasó de todo. Fue TMZ el medio que también sacó a la luz la separación de la pareja.

Se dice que la furia en la familia Kardashian es evidente ya que la mayoría de estas han guardado silencio en las redes sociales desde ayer. Las únicas que han hecho algún tipo de publicación vía historias de Instagram o publicaciones en sus muros oficiales han sido Kourtney y Kendall, pero probablemente esto responden a un compromiso publicitario con las marcas con las que colaboran.

La reacción de Thompson ante los hechos ha dejado a muchos estupefactos. Una fuente afirma: “A Tristan no le preocupa no poder ver a True, ni tampoco que Khloé establezca nuevas reglas en cuanto a la copeternidad. Honestamente no le importa y ya lo ha superado. Nunca trató de recuperar a Khloé”, aseguró una fuente a la revista Us Weekly.

De momento ninguno de los involucrados ha brindado algún tipo de declaración al respecto, pero se espera que sea Khloé o Kylie las que tomen el rol de vocera oficial de la familia.