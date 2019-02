Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Los más pequeños de la casa se pueden divertir con dinosaurios, títeres o carros de carrera

Jueves 21

Carreras de autos en el Discovery Center

En el evento Hot Wheels: Race to Win! en el Discovery Center (11800 Foothill Blvd., Sylmar), los participantes tendrán que construir y poner a prueba las más veloces y seguras máquinas de velocidad usando Hot Wheels. Esta actividad se trata de usar la ciencia, la tecnología y la ingeniería para diseñar el motor turbo más efectivo y luego competir para llegar primero a la meta. Termina el 28 de abril. Incluido con el precio de entrada al centro. Boletos $12.96; gratis menores de 3 años. Informes (818) 686-2823 y la.discoverycube.org.

Viernes 22

Exhibición de cortos nominados al Oscar

En el Egyptian Theatre (6712 Hollywood Blvd., Los Angeles) se mostrarán los cortos de acción en vivo que están nominados al Oscar, entre ellos “Madre”, de España; “Fauve”, de Canadá, y “Detainment”, de Irlanda y el Reino Unido. 7:30 pm. Posteriormente, a las 10 pm se mostrarán los cortos animados también nominados al Oscar, como “Animal Behaviour”, de Canadá; “Bao” (foto), de Estados Unidos; “Late Afternoon”, de Irlanda, y “One Small Step”, de Estados Unidos. $12 cada función. Informes (323) 466-3456 y americancinemathequecalendar.com.

Noche con dinosaurios

En el evento Sleepovers del Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) los asistentes pueden convertirse en paleontólogos nocturnos y tener su propio encuentro con dinosaurios, ir en busca de bichos o viajar al pasado y embarcarse en una expedición a la Antártica para dar con los restos de dinosaurios en el continente perdido. Además hay ingreso a las exhibiciones del museo fuera del horario habitual, se pueden ver películas en 3D, participar en actividades manuales, ver presentaciones especiales y disfrutar de refrigerios y desayuno continental al siguiente día. Cada persona que pase la noche en el museo recibirá un boleto para visitar el lugar al día siguiente. Viernes y sábado. Boletos $85 por persona. Reservaciones (213) 763-3218. Informes nhm.org/sleepovers.

Trova nicaragüense

Los cantantes nicaragüenses de nueva trova, Carlos Mejía Godoy y Luis Enrique Mejía Godoy, celebran 50 años de carrera, que festejarán con un concierto en el Ukrainian Culture Center (4315 Melrose Ave., Los Angeles). 8 pm. Boletos $30. Informes (213) 321-7260 y ticketon.com.

Sábado 23

Chéjere en concierto

Chéjere es un proyecto musical que produce música que combina el son mexicano con ritmos de música de todo el mundo y que tiene como fin mostrar el lado contemporáneo de la música popular. Ofrecerá un show en el Center for the Arts (2225 Colorado Blvd., Los Angeles). El grupo se formó en 1996 como una banda de son jarocho; con el tiempo ha incursionado en la fusión de estos sonidos con ritmos afroperuanos y caribeños. La banda ha producido tres álbumes en toda su carrera. 8 pm. Boletos $30.00. Información (323)997-5825 y cfaer.org.

Show de salsa

Raíces y ritmo, concierto que tendrá lugar en el Mark Taper Auditorium de la Los Angeles Public Library (630 W. 5th St., Los Angeles) presenta al maestro conguero Louie Cruz Beltrán, quien hablará de cómo los ritmos afrocubanos evolucionaron en lo que ahora son los estilos musicales. Se trata de un show informativo e interactivo en el que se usará una variedad de instrumentos de percusión pequeños. Apto para personas de todas las edades. 2 y 3 pm. Entrada libre. Informes (213) 228-7250 y lapl.org.

Show de títeres

Con motivo de sus 95 años de existencia, la compañía de títeres Bob Baker realizará el Bob Baker Day 2019, en el que los asistentes podrán disfrutar de un carnaval familiar con música en vivo, talleres para crear títeres –actividad que patrocina la Los Angeles Guild of Puppetry–, juegos, exhibiciones, puestos con información educativa, camiones de comida y shows con las marionetas de la compañía Bob Baker. El lugar del evento es en el Los Angeles State Historic Park (1245 N. Spring St., Los Angeles), de 10 am a 5 pm. Entrada gratuita. Informes bobbakermarionettetheater.com.

Noche de arte en el Norton Simon

El programa de A Night in Focus: Titian, Tapestries and the Italian Renaissance, que tendrá lugar en el museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) incluye varias actividades, como creación de arte, demostraciones de tejido, puesía y música en vivo. El enfoque es en “Portrait of a Lady”, de Titian –pieza que actualmente se exhibe en este sitio–, y en “Tapestry: Woven Tales fo Helen and Dido”, exhibición que incluye la muestra de varios tapices en una de las salas del museo. El evento es para todas las edades. 5 a 7:30 pm. Boletos $12 a $15; gratis menores de 18 años. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Domingo 24

Festival musical en MoLAA

El Museum of Latin American Art (628 Alamitos Ave., Long Beach) celebrará la diversidad cultural con el Afro-Latinx Festival!, un evento que festeja el legado africano en América Latina y que incluye música en vivo, pintura de cara para los niños, puestos de artesanías y de comida, lectura de cuentos y otras actividades para toda la familia. Tocará el DJ Eusebio Akasa y se presentarán Lidereibugu Garifuna Ensemble y Quitapenas, y Abada Capoeira dará una demostración. 11 am a 5 pm. Entrada gratuita. Informes (562) 437-1689 y molaa.org.

Martes 26

Música clásica Latinoamericana

Miembros de la Los Angeles Philharmonic presentan el concierto Chamber Music for Latin America en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles), que incluye las piezas “Por una cabeza”, de Gardel; “Quinteto” y “Assobio a Jato”, de Villa-lobos, y “Pico-Bite-Beat”, un estreno mundial de Gabriela Ortiz. 8 pm. Boletos $20 a $60. Informes (323) 850-2000 y laphil.com.

Miércoles 27

Cine japonés gratis

La cinta “Isle of Dogs”, del director Wes Anderson, se proyectará gratis en la Japan Foundation (5700 Wilshire Blvd., #100, Los Angeles). El filme de stop motion animado es la historia de Atari Kobayashi, que se embarga en una aventura cuando viaja a Trash Island para buscar a su perro guardián, Spots, quien fue exiliado de Megasaki City por un decreto ejecutivo. Con las voces de Edward Norton, Bill Murray, Scarlett Johansson y Tilda Swinton. 7 pm. No se necesita reservación; asientos limitados. Informes (323) 761-7510 y https://www.jflalc.org.