Kim Kardashian explota su sensualidad con selfie que expone sus senos en apretado top

La famosa empresaria no tiene límites

Kim Kardashian continúa dando de que hablar en Instagram y para quitar un poco la atención de la situación incómoda que vive su hermana Khloé Kardashian tras la separación de Tristan Thompson, la famosa publicó una nueva selfie ardiente.

“Ya me gustan las selfies de nuevo”, escribió la esposa de Kanye West en la red social.

En la imagen se ve a la empresaria explotar su sensualidad a más no poder con un atuendo muy casual. El “sports bra” que luce Kim está súper ajustado sujetando sus senos fuertemente.

Lo mejor de la foto sin duda fueron los comentarios que hicieron sus fans en la publicación.

“Ese baño se ve muy básico, ¿dónde estás?”, se preguntó un usuario.

“¿Cuándo no le han gustado los selfies”, otra persona se preguntó.

“No te lastimes la muñeca”, escribió otro fan refiriéndose al momento en el programa de “Keeping Up With The Kardashians” donde reveló que tenía el síndrome del túnel carpiano por tomarse muchas selfies.