Qué son los tumores cerebrales primarios en adultos y cuáles son sus tipos

Los tumores cerebrales tienen diferentes causas y pueden causar graves problemas de salud a quien los padezca

Existen varios tipos de tumores cerebrales, entre ellos están los tumores cerebrales primarios. Este tipo de tumores surgen, por lo general, en la edad adulta, y algunos pueden ser cancerosos, mientras que otros no, aunque eso no signifique que no puedan ser letales.

¿Qué son los tumores cerebrales primarios?

Incluyen cualquier tumor que se origine en el cerebro. Los tumores se pueden generar a través de células cerebrales, en las membranas que rodean el cerebro, conocidas como meninges, en los nervios o en las glándulas.

Los tumores pueden producir inflamación, causando daños en las células del cerebro, o ejercer presión en otras partes del mismo, llegando a incrementar la presión intracraneal. Por esto pueden ser peligrosos.

Las causas de la aparición de los tumores son varias, aunque los científicos no han determinado aún cómo se originan. Entre ellas se cuentan:

Las afecciones hereditarias.

Síndrome de Turcot, de Li Fraumeni y el síndrome de Von Hippel-Lindau.

La radioterapia que se usa para tratar diversos tipos de cáncer cerebral puede, a la larga, producir temores.

Foto: Shutterstock

Por otro lado, lo siguientes factores no constituyen un factor de riesgo:

Traumatismos en el cráneo.

Cuáles son sus tipos

Existen varios tipos de tumores y estos se clasifican de acuerdo a los siguientes parámetros:

Localización

El tejido comprometido

Si son benignos o malignos

Uno de estos tipos son lo gliomas, que a su vez se derivan de los neurogliocitos. Estos tumores tienen tres divisiones:

Tumores oligodendrogliales. Este tipo de tumor puede estar compuesto a su vez de tumores astrocíticos y oligodendrocíticos, derivando en gliomas mixtos, como son conocidos.

Uno de los tumores cerebrales más invasivo son los glioblastomas.

Los meningiomas y schwanomas ocurren entre edades que van de los 40 a 70 años. Aunque no son cancerígenos, son capaces de causar serios daños en el cerebro, ocasionados por su crecimiento.

Debido a esto, es necesario estar atento a los constantes dolores de cabeza, mareos y otros síntomas inusuales. El chequeo médico es importante para determinar y descartar cualquier posibilidad de tener algún tumor cerebral.