¿Cuánto vale una estatuilla del Oscar?

Pensarás que vale millones, pero te caerás de espaldas cuando sepas su verdadero precio

Este es uno de los premios más codiciados en el mundo del espectáculo, además de que también es de los más reconocibles del mundo. Sin embargo, te sorprenderá saber que, a pesar de que todos quisieran tener uno, su valor en el mercado no es muy alto que digamos.

El premio mide aproximadamente 13.5 pulgadas (34.2cm) de alto y pesa 8.5 libras (3.8kg). Aunque parezca que está completamente hecha de oro, la verdad es que la figura es de un metal llamado Britania, y sólo está chapada en oro de 24 kilates.

Como el precio del oro fluctúa, el valor del oro añadido a la estatuilla cambia año por año. Por ejemplo, en 2012 llegó a tener un valor de casi $1,000 dólares, mientras que, en 2018, sólo tenía un costo de $650 dólares.

Pero no te confundas, aunque el premio tiene toda esta cantidad de oro, la verdad es que no puede venderse al precio en el que esté el mencionado metal precioso. De hecho, si quisieras vender un Oscar, ¡sólo podrías pedir $1 dólar por él!

Así es, no leíste mal, el valor del Oscar en el mercado es de únicamente $1 dólar.

La razón de esto es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que otorga los premios, establece en sus reglas que los ganadores no pueden vender su Oscar sin antes ofrecerlo de vuelta a ellos por sólo $1 dólar, lo que derrumba abruptamente su valor.

Además, las reglas no sólo se aplican al ganador, sino también a sus herederos y, realmente, a cualquier persona que tenga una estatuilla sin importar cómo la haya conseguido; y esto lo hacen para evitar que se esté lucrando con sus premios.

Sin embargo, hay una excepción a la regla, pues si llegas a conseguir alguna estatuilla que haya sido acuñada antes de 1950, entonces sí podrías venderla, ya que la regla que restringe su venta fue instaurada después de ese año.

Es por eso que, en 1999, Michael Jackson pudo comprar el Oscar a Mejor Película que se entregó en 1940 a la cinta Gone with the Wind.

Así que ya sabes, si alguna vez llega a tus manos un Oscar de la década de los 50’s en adelante, mejor consérvalo, porque sólo le sacarías $1 dólar de provecho.

