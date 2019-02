El inmenso dolor de un exportero argentino: su esposa dio a luz y murió

View this post on Instagram

Buen viaje! Amor❤️ asi te recordare llena de alegria, locura, amor y dispuesta a darle a los demas a veces hasta lo q vos no tenias….esa forma de ser q nos enamoraba a todos y ese embobamiento q nos llevaba a todos a seguirte en tus ideas y locuras….fuiste un ser especial en la tierra😇 y ahora lo seras en en cielo! Diosito se llevo a muchos para armar su equipo, seguro ahora empezo a armar la Seleccion!! Sos mi Amor eteno! Y me dejaste ese regalito hermoso llamado Isabella🥰 para criarla como siempre soñamos! Quedate trankila q lo voy a hacer y le voy a contar todos los dias como era su Madraza y lo q irradiaba. Ojala tu Felicidad conmigo sea igual a la mia x compartir estos años maravillosos a tu lado, te vamos a recordar y extrañar todos los dias de nuestras vidas mi Pochi Hermosa, te recontra mil AMO ❤️❤️